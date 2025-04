Excombatientes santafesinos sobre el discurso de Milei: "El presidente adora a Thatcher y no siente nada por Malvinas"

El discurso que el presidente Javier Milei pronunció durante el acto oficial por gesta de Malvinas sigue cosechando críticas por haber adherido a la teoría de la autodeterminación de los pobladores de las islas, una posición que Argentina no compartió ni adhirió en toda la historia del reclamo de soberanía ante la Organización de Naciones Unidas.

En este caso, fue el titular de la Federación Santafesina de Excombatientes de Malvinas, Rubén Rada, quien salió cuestionar los dichos del mandatario durante su discurso de ayer en la plaza San Martín de Buenos Aires. “Los dichos de Milei (sobre Malvinas) no son nuevos, vienen de la época de la campaña electoral. El presidente no acata el mandato constitucional y no hace caso a lo que Argentina viene afirmando: este es un problema entre los argentinos y los ingleses”, señaló.