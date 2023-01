Frente opositor en la provincia: qué se acordó en la reunión y cuál es la principal dificultad

“Avances concretos no hubo ninguno, hay intenciones”, dijeron desde el socialismo a UNO Santa Fe, aunque reconocen que “no hay trabas, sino dificultades”.

El Partido Socialista destacó el trabajo realizado junto a la Unión Cívica Radical, cuando estos últimos integraban el Frente Progresista. Desde el PRO, actuales socios en Juntos por el Cambio, mencionaron lo mismo. Pareciera que será rol de los radicales ser el intermediario entre dos partidos a los que conocen bien, pero que, al menos desde lo ideológico, lucen lejanos entre sí.

Un importante dirigente de la UCR le restó importancia a esa distancia, aseverando que “no hay tanta diferencias” y que “hubo reuniones entre el socialismo y el PRO”.

“En las cosas más importantes no hay desacuerdos. Algún chisporroteo siempre hay, pero no pasa nada”, minimizó.

paso elecciones.jpg UNO Santa Fe

Los acuerdos

Hay puntos en los cuales los principales partidos ya se pusieron de acuerdo. "Todos coincidimos en que no queremos fotos abstractas" destacaron en relación a que, si bien las reuniones se han conocido por los medios de comunicación, no hubo registros fotográficos de los encuentros. En política pareciera que nada se oficializa hasta que no está "la foto".

En cuanto al temario en el que se avanzará para la propuesta electoral, todas las fuentes consultadas mencionaron los mismos tópicos y en el mismo orden: seguridad, educación y producción. También recalcaron la importancia de definir un esquema de gobierno.

"Lo importante no es cómo ganamos, es para qué. Para solo amontonarnos no termina bien, ya vemos lo que le pasa al gobierno nacional, con una alianza completamente rota", criticaron.

LEER MÁS: Frente de frentes en Santa Fe: una alternativa electoral concreta o una utopía política

La principal dificultad

Desde el PRO señalaron que “cuando peor la pasó el socialismo fue con los Kirchner, y cuando más recursos tuvieron fue con Macri”. “Dicho por ellos mismos”, puntualizaron a UNO Santa Fe.

Esta mención a lo nacional lleva al que sería, hasta ahora, el principal escollo en la gestación de la alianza opositora: la referencia en las elecciones presidenciales. “No vamos a jugar en la grieta nacional. La coalición tiene que ser netamente provincial” sentenció el socialismo.

“Hay que ganar y ser un empujón importante para el país. Planteamos un anclaje nacional. Que no se acuerde eso va a ser un problema” observaron, en cambio, desde las filas amarillas. El radicalismo, como se señaló anteriormente, busca acercar las partes: "Ya ha pasado con el Frente Progresista, no teníamos los mismos referentes".

Las exigencias del PRO no carecen de lógica: cuentan a nivel nacional con cuatro posibles candidatos presidenciales: Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Esta abundancia de nombres en Nación merma cuando se pasa al orden provincial, donde es difícil imaginarse otro nombre representando la candidatura a gobernador por el PRO, en unas eventuales Paso, que no sea Federico Angelini.

El socialismo, por su parte, tiene sus dos bastiones en las principales metrópolis donde son oficialismo: Pablo Javkin en Rosario, y Emilio Jatón en Santa Fe. El partido de la rosa marca sus límites en la provincia, y no quiere salir en la foto con quien sea que se imponga en la interna nacional PRO.

Se trata de una dificultad que no habría con la UCR, por ser compañeros en Juntos por el Cambio. Además, los radicales parecieran ser quienes cumplen el rol preponderante a nivel provincial, con figuras como el ya lanzado candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, Mario Barletta y José Corral; y la gran interrogante: ¿qué hará Carolina Losada?

elecciones 8.jpg Elecciones 2021 en Santa Fe José Busiemi/ UNO Santa Fe

Lo que viene

Cómo bautizar a la posible alianza es señalado como un tema menor, pero que no escapa a las discusiones. Lo que en principio despuntaba como "Frente de Frentes" fue perdiendo fuerza.

"Vamos a avanzar en el nombre, pero «frente de frentes» no. Suena a un rejunte", manifestó el Partido Socialista a UNO Santa Fe. Otra opción sobre la mesa es "Juntos por Santa Fe", impulsada obviamente desde el sector de Juntos por el Cambio, en un claro guiño al sello nacional.

La tercera reunión será con los 11 partidos que conformarían la coalición. Una fecha estimativa es el 19 de enero, aunque algunos dirigentes la señalan una fecha complicada por los movimientos turísticos, y consideran de vital importancia que haya representantes de todos los espacios.