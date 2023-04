Fuerte crítica de los concejales al ejecutivo por la ola de inseguridad de las últimas semanas

Los ediles manifestaron que "hay mayor intensidad y metodologías que antes no se veían". También piden que Provincia financie alarmas comuntarias.

"Vemos con preocupación el aumento de casos que se están sucediendo en la ciudad de Santa Fe. Hay mayor intensidad con respecto a la violencia que se genera con robos en motovehículos, diferentes metodologías que antes no se veían" , observó Sebastián Mastropaolo, del PRO.

"Hay muchísima actividad con sustracción de motovehículos. Aplaudimos el momento en que la Provincia y Municipalidad empezaron con los operativos de sustracción de motos sin documentación, pero creo que en este contexto hay que seguir incrementando la cantidad de operativos", señaló el edil.

Por su parte, el concejal Julio Garibaldi propuso que la Provincia financie alarmas comunitarias.

"Estamos en manos de un gobierno provincial que no reacciona, y traemos propuestas e ideas. Es indudable que en esta gestión de Perotti todos los indicadores de seguridad empeoraron. La ciudad no es la excepción, y proponemos fomentar aún más una herramienta clara y concreta como las alarmas comunitarias que ya funcionan hace diez años en Santa Fe y son muy efectivas", dijo el edil socialista.

Seguidamente, explicó que el sistema funciona mediante "una alarma en una esquina que tiene un alcance de 400 metros, 100 a cada punto cardinal. Cada vecino tiene un pulsador, si ven un hecho pueden disparar la sirena, prender un reflector, o conectar con el monitoreo

Garibaldi aclaró que "no es la solución de fondo", pero que "es una medida efectiva".

"La solución de fondo la tiene el gobierno provincial que no reacciona. En los últimos años se duplicaron las alarmas en la ciudad, en los últimos 3 pasamos de 150 a 300 en distintos barrios. Esto tiene un costo inicial para los vecinos, y el gobierno tiene fondos en el banco en vez de usarlos para lo que los tiene que usar", criticó.

Según señaló el concejal socialista, "en el 2020 el ejecutivo no ejecutó casi el 24% de seguridad; en 2021 el 13%; y el año pasado hasta septiembre llevaba ejecutado el 53%. Solamente con utilizar el 1% que no ejecutaron duplicamos las alarmas comunitarias en la ciudad. Brindamos mucha más seguridad, traemos algo concreto, no una promesa de campaña, o algo para dentro de dos o tres años".