Uno Santa Fe | Política | Guillermo Francos

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Tras el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete de la Nación se comunicó con el gobernador bonaerense

8 de septiembre 2025 · 18:16hs
El jefe de Gabinete

Foto: Archivo / La Capital.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicó con Axel Kicillof.

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, se comunicó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para felicitarlo tras la victoria electoral de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, el ministro habló con el gobernador después del triunfo del peronismo en las elecciones de este domingo que resultó un fuerte golpe para el gobierno libertario.

En este sentido, la jornada electoral cerró con una victoria de la alianza Fuerza Patria que obtuvo el 47,28 por ciento de los votos y aventajó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza que llegó al 33,71 por ciento.

La conversación con Kicillof se dio a conocer después de que el propio jefe de Gabinete haya afirmado que el gobierno del cual forma parte debe "hacer una autocrítica" para identificar cuáles fueron sus fallas. Asimismo sostuvo que "los resultados macroeconómicos no llegan a la gente".

LEER MÁS: Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Qué dijo Guillermo Francos tras la derrota

“Como lo explicó el presidente (Javier Milei), es momento de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, tanto en lo político como en saber por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no va a cambiar”, sostuvo Francos.

Sin embargo, el funcionario dijo en declaraciones radiales que, pese al resultado adverso, el gobierno está “convencido de que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico, pero también es cierto que el paso de la macro a la micro es muy importante”.

“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.

Guillermo Francos Axel Kicillof peronismo
Noticias relacionadas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional.

La respuesta de Javier Milei a la derrota: crea una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

santa fe dejo de tener una religion oficial y le dio rango constitucional a ficha limpia

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Juan Grabois aseguró que denunciará al presidente por quedarse con un millón de dólares del Premio Génesis de Israel.

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel

Lo último

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Colón pelea contra sus propias limitaciones y pierde bien en casa 1-0 ante Estudiantes (RC)

Colón pelea contra sus propias limitaciones y pierde bien en casa 1-0 ante Estudiantes (RC)

Último Momento
El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

El fuerte mensaje de los hinchas de Colón hacia la directiva y el plantel en una bandera

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Colón pelea contra sus propias limitaciones y pierde bien en casa 1-0 ante Estudiantes (RC)

Colón pelea contra sus propias limitaciones y pierde bien en casa 1-0 ante Estudiantes (RC)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

Ovación
Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Los hinchas de Colón mostraron el aguante de siempre para el partido ante Estudiantes (RC)

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional