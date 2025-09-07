Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

El gobernador de Santa Fe se expresó en X cuando ya era un hecho la contundente derrota del espacio de Milei en las elecciones bonaerenses. Le pidió “hechos y no gritos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje crítico al Gobierno nacional, tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires , donde La Libertad Avanza sufrió una dura derrota frente al peronismo.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender . Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos ”, escribió Pullaro en su cuenta de X.

En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

Producción y trabajo desde el interior

El mandatario santafesino también subrayó el rol de las economías regionales y la necesidad de impulsar el desarrollo productivo.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”, enfatizó.

En ese marco, llamó a “dejar atrás el pasado” y remarcó que el futuro del país debe construirse con “producción, trabajo y transparencia”.

El mensaje de Pullaro se conoció minutos antes de la primera publicación de resultados oficiales en Buenos Aires pero cuando los boca de urna anunciaban una derrota clara de La Libertad Avanza, un resultado que reconfiguró el escenario político nacional.