Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

El gobernador de Santa Fe se expresó en X cuando ya era un hecho la contundente derrota del espacio de Milei en las elecciones bonaerenses. Le pidió “hechos y no gritos”

7 de septiembre 2025 · 22:49hs
Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

gentileza

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje crítico al Gobierno nacional, tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una dura derrota frente al peronismo.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos”, escribió Pullaro en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1964838467252404653?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964838467252404653%7Ctwgr%5E1147f87200a261a6d907c523dccc5d463d0c5edd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Fpolitica%2FPullaro-Un-claro-llamado-de-atencion-que-el-Gobierno-nacional-debe-atender-20250907-0034.html&partner=&hide_thread=false

Producción y trabajo desde el interior

El mandatario santafesino también subrayó el rol de las economías regionales y la necesidad de impulsar el desarrollo productivo.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”, enfatizó.

En ese marco, llamó a “dejar atrás el pasado” y remarcó que el futuro del país debe construirse con “producción, trabajo y transparencia”.

El mensaje de Pullaro se conoció minutos antes de la primera publicación de resultados oficiales en Buenos Aires pero cuando los boca de urna anunciaban una derrota clara de La Libertad Avanza, un resultado que reconfiguró el escenario político nacional.

Pullaro Gobierno nacional
Noticias relacionadas
la convencion reformadora encara la recta final de su trabajo: el proximo viernes sera la jura de la nueva constitucion santafesina

La Convención Reformadora encara la recta final de su trabajo: el próximo viernes será la jura de la nueva Constitución santafesina

todas las escuelas primarias de la provincia de santa fe ofreceran idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

accidente fatal en la autovia 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de santa fe rugby club

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

subasta record de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se remataran en la estacion belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Lo último

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Último Momento
Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Ovación
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional