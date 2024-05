Héctor Daer: "El paro nacional va a ser un parazo"

Medidas de fuerza

Desde el paro y movilización del 24 de enero hasta el acto del 1°de mayo (“fue mucho más grande lo que esperábamos”, dijo), pasando por la participación explícita de la CGT en las marchas del 8M, el 24 de marzo y la movilización en defensa de la universidad pública, el movimiento sindical ganó centralidad en el movimiento de protesta contra el gobierno de Javier Milei. “Es la mayor seguidilla de medidas de fuerza de la historia argentina”, dijo el dirigente para subrayar el papel de esa organización.

“Hoy el movimiento sindical está en el centro de la escena, porque está organizado, tiene objetivos concretos y puede reaccionar rápidamente”, dijo, aunque subrayó que “es la política la que tiene que construir una alternativa”.

En ese sentido, recordó que tras la sanción del DNU 70, que entre otras cosas incluía una reforma laboral que apuntaba a eliminar los derechos de los trabajadores y limitar la capacidad de organizarse para defenderlos, la CGT reaccionó “rápidamente” por tres vías: la judicial, la política y la de la acción sindical.

“En el primer caso logramos resultados positivos en primer y segunda instancia y ahora está en manos de la Corte Suprema, en el segundo caso trabajamos muy afinadamente con los bloques legislativos de Unión por la Patria (UP) y otros espacios como el socialismo, la Coalición Cívica (CC) y parte de la UCR para intentar frenar el proyecto de ley Bases y luchar contra el megadecreto de diciembre y los recortes presupuestarios a la educación, la sobras públicas y los programas sociales”.

En el campo de la pelea gremial, subrayó la articulación con “los movimientos sociales, las pymes, los organismos de derechos humanos, las organizaciones de jubilados, de inquilinos y de estudiantes” para enfrentar “este brutal ajuste”.

Aunque en muchos casos no pudieron revertir las medidas, señaló que este plan de acción fue fundamental para que se cayera el primer proyecto de ley Bases, en enero, y para recortar de la propuesta de reforma laboral más de 40 artículos que penalizaban la organización obrera y el modelo sindical argentino. “Cuando querían eliminar la cuota solidaria, no iban por una supuesta caja gremial sino por el vínculo que tienen los trabajadores no afiliados a un sindicato con el convenio colectivo, lo que quieren es fragmentar la negociación por rama para poder hacer lo que quieran con los trabajadores”, subrayó.

Frente a los reclamos de redoblar las acciones de la CGT, Daer aseguró que “el escenario actual es complejo, como un ajedrez en el que hay que saber mirar todo el tablero, manejar el tiempo y tener estrategia para saber cuándo accionar”.

Protagonismo

En ese punto, Rossi, en calidad de anfitrión del triunviro cegetista, destacó “el protagonismo que asumió la CGT en estos meses desde que asumió Milei, con una decisión muy valiente como fue la de convocar al paro el 24 de enero y que finalmente terminó dando el apoyo necesario para que se cayera la primera versión de la ley Bases en el Congreso”.

El ex candidato a vicepresidente de Unión por la Patria destacó que la actual conducción de la central obrera “está comprometida con los trabajadores, con la comunidad universitaria, con el movimiento de mujeres y con la enorme movilización del 24 de marzo en un contexto en el que el actual gobierno no repudia el golpe militar del 76”.

Subrayó, en ese sentido, que las advertencias realizadas durante la campaña electoral sobre los planes del actual presidente se quedaron cortas. “No era una campaña del miedo, miedo da este gobierno que bajó salarios y jubilaciones, que obliga a las pymes a cerrar y que fomenta una desocupación creciente”, señaló.