La mirada del biógrafo de Milei sobre el futuro: "Va a seguir acelerando, no tiene miedo a pagar costos"

Al respecto se expresó una de las personas que más ha investigado a Javier Milei, que es el periodista Juan González, autor de "El Loco", una biografía no autorizada del mandatario argentino. El escritor estuvo en la ciudad de Santa Fe para presentar su obra el pasado viernes.

"Milei es alguien que solamente acelera, que solamente busca conflicto. No tiene grises, o hay mejores amigos o máximos enemigos. Eso, llevado a la política, te da la pauta que va a seguir acelerando. No tiene miedo a pagar costos, no creo que termine haciendo un gobierno de unidad nacional si se le complica la imagen. Por otro lado, es difícil predecirlo porque no tiene experiencia administrando crisis en la política ni en el sector privado. Milei nunca pagó un sueldo, tampoco Karina Milei ni Santiago Caputo, que son el triángulo de hierro que maneja el destino del país. Pero también es increíble que, como dice él, haciendo el ajuste 'más grande de la historia', tenga los números que tiene", dijo González a LT9.

El futuro de Milei

"Él quiere un país con el Estado más ausente que se pueda, donde funciona la ley del mas fuerte. Tiene una visión ultra-ideologizada donde están los buenos anticomunistas y los malos que son zurdos empobrecedores. No tengo memoria de un presidente que diga que no va a gobernar a todos los argentinos, él dice que va a gobernar para los argentinos de bien. Busca la inflación cero a un costo altísimo, pero la parte que queda adentro es la que lo va a votar y con eso se puede gobernar. Esta es la búsqueda de Milei, vamos camino a una Argentina con cada vez más gente afuera, los números del Indec así lo demuestran", reflexionó.

Con respecto al futuro, González manifestó la duda de si la victoria de Milei en 2023 "fue un accidente en la historia o cambió una placa tectónica de fondo", pero consideró que "va a llegar competitivo para el año que viene a las elecciones legislativas".

Sobre la constante crítica al periodismo, el autor de 'El Loco' expresó que "Milei no comparte y no lo entiende, siempre que ve algún periodista que lo critica, lo analiza o lo investiga dice que hay un sobre atrás. Eso habla mucho de su cabeza, es alguien que piensa que el ser humano se mueve solo por beneficios materiales".

"Milei es una persona muy cerrada, con una vida muy solitaria, violenta en su infancia con los golpes de su padre, bullying en el colegio, falta de amigos y de amor. Es imposible entender porque Milei se mete en política cuando hasta principios del 2020 decía que odiaba la política y nunca lo iba a hacer. En 2019 lo tentaron para ser candidato, y finalmente fue Espert. Para entender ese giro abrupto hay que entender esta vida compleja que tuvo, cuando muere su perro y entra en un camino místico que termina con una supuesta revelación en la que Dios le dice que va a ser presidente. Es imposible escindir ese relato mesiánico con el trasfondo de una vida tan compleja. No hay diferencia entre Milei personaje y Milei presidente, es el mismo. Él se piensa como un líder mesiánico, la política viene en segundo orden. Eso lo hace transparente", concluyó González.

