Uno Santa Fe | Política | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

Patricia Bullrich reafirmó la postura del Presidente de la Nación por las polémicas que rodean al jefe de Gabinete debido a su declaración jurada patrimonial

18 de junio 2026 · 08:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Patricia Bullrich: Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni

Patricia Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

La senadora Patricia Bullrich afirmó que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.

En declaraciones televisivas, la legisladora sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al Presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.

Bullrich también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días y explicó que este miércoles finalmente no habrá sesión. “Mañana no va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”, señaló.

En ese sentido, indicó que una eventual citación al Congreso dependerá de la voluntad de las distintas bancadas. “De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, afirmó.

Patricia Bullrich explicó que la postergación de la sesión fue un entendimiento entre los bloques

La senadora explicó que la postergación de la sesión fue producto de un entendimiento entre los bloques parlamentarios. “Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”, manifestó.

La dirigente también rechazó que el oficialismo haya impulsado la suspensión del debate para proteger al funcionario. “Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo.

La situación de Adorni se encuentra bajo fuerte atención política desde que se conocieron detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros y ganancias obtenidas mediante inversiones. A raíz de la controversia, distintos sectores de la oposición impulsaron proyectos para interpelarlo en el Congreso y reclamar mayores precisiones sobre su patrimonio.

Otros gastos descubiertos de Manuel Adorni

El peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores a una sospecha inesperada: una empleada de la Vocería Presidencial habría prestado su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.

La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. Según pudo corroborar Infobae en documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.

El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.

La adquisición se hizo en “Rosen The Store”, que según indicaron fuentes del caso es “una de las tiendas más caras” que hay en el rubro y ofrece sábanas, acolchados y otros artículos de alta calidad. Rosen es el nombre comercial de la sociedad anónima “Industria Argentina del Descanso”.

Patricia Bullrich Manuel Adorni Javier Milei
Noticias relacionadas
referente remoto: axel kicillof arengo al peronismo santafesino por videoconferencia

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

El contundente mensaje del PRO al presidente Javier Milei: Defienda el cambio y no a Adorni

El contundente mensaje del PRO al presidente Javier Milei: "Defienda el cambio y no a Adorni"

La oposición apuntó contra la maniobra de Adorni y le exigió la declaración jurada

La oposición apuntó contra la maniobra de Adorni y le exigió la declaración jurada

manuel adorni ultima detalles para la presentacion de su declaracion jurada en la previa al mundial 2026

Manuel Adorni ultima detalles para la presentación de su declaración jurada en la previa al Mundial 2026

Lo último

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Último Momento
El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Ovación
Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB