Patricia Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

Patricia Bullrich reafirmó la postura del Presidente de la Nación por las polémicas que rodean al jefe de Gabinete debido a su declaración jurada patrimonial

La senadora Patricia Bullrich afirmó que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.

En declaraciones televisivas, la legisladora sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al Presidente de la Nación” , respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.

Bullrich también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días y explicó que este miércoles finalmente no habrá sesión. “Mañana no va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”, señaló.

En ese sentido, indicó que una eventual citación al Congreso dependerá de la voluntad de las distintas bancadas. “De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, afirmó.

Patricia Bullrich explicó que la postergación de la sesión fue un entendimiento entre los bloques

La senadora explicó que la postergación de la sesión fue producto de un entendimiento entre los bloques parlamentarios. “Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”, manifestó.

La dirigente también rechazó que el oficialismo haya impulsado la suspensión del debate para proteger al funcionario. “Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo.

La situación de Adorni se encuentra bajo fuerte atención política desde que se conocieron detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros y ganancias obtenidas mediante inversiones. A raíz de la controversia, distintos sectores de la oposición impulsaron proyectos para interpelarlo en el Congreso y reclamar mayores precisiones sobre su patrimonio.

Otros gastos descubiertos de Manuel Adorni

El peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores a una sospecha inesperada: una empleada de la Vocería Presidencial habría prestado su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.

La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. Según pudo corroborar Infobae en documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.

El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.

La adquisición se hizo en “Rosen The Store”, que según indicaron fuentes del caso es “una de las tiendas más caras” que hay en el rubro y ofrece sábanas, acolchados y otros artículos de alta calidad. Rosen es el nombre comercial de la sociedad anónima “Industria Argentina del Descanso”.