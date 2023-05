Quiénes son los seis periodistas santafesinos que competirán en las elecciones primarias del 16 de julio

LEER MÁS: Cuáles son los principales precandidatos luego del cierre de listas en Santa Fe

Eugenio Fernández

El periodista televisivo y director del Instituto 12 Gastón Gori, es el único de los periodistas que competirá por un cargo ejecutivo: será precandidato a vicegobernador por la fórmula que encabeza Mónica Fein, del partido socialista.

"Es una decisión que me emociona mucho, en un espacio en el que me siento cómodo", manifestó en la presentación de su precandidatura junto a Fein.

EugenioNota.jpg Eugenio Fernández junto a su compañera de fórmula, Mónica Fein.

Silvina Cian

Movilera de Canal 13 e histórica conductora del Quini 6, lidera la lista de precandidatos a concejales que acompañará a Adriana Molina, que compite por la intendencia dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Esta es la edad, este es el momento y siento que tengo que estar acá. Me encantó la propuesta, y me sumo a lo que viene haciendo Chuchi, que tiene mucha experiencia, mucho trabajo detrás, y yo como notera acompañé toda esa transformación que tiene la ciudad", consideró Cian.

silvina Cian Chuchi Molina.jpg Silvina Cian encabezará la lista de concejales de Chuchi Molina Prensa

Ignacio Laurenti

Liderando la nómina para el Concejo del frente Viva la Libertad se encuentra el movilero radial de Aire de Santa Fe.

Laurenti contó que al partido Vida y Familia lo conoce "desde sus inicios".

"Me invitaron a charlar y me preguntaron si tenía la intención, y después me ofrecieron la candidatura. Charlamos con la familia y decidí aceptar el desafío", manifestó el periodista.

nachoNota.jpg "Nacho" Laurenti representará al frente Vida y Familia buscando una banca en el Concejo

Martín Ferratto

El conductor radial, televisivo y de eventos encabeza la lista de precandidatos a concejales por el socialismo local, apadrinada por el precandidato a senador y actual edil Paco Garibaldi.

"Con mucho orgullo, pero sobre todo, con gran responsabilidad, quiero compartirles que soy precandidato a concejal de Santa Fe. En este contexto de deterioro económico y social, decidí que el momento de participar e involucrarme en contribuir a resolver los problemas es ahora. Voy a poner todo por mi ciudad", anunció Ferratto.

FerrattoNota.jpg Martín Ferrato, prencandidato a concejal, junto al precandidato al senado Paco Garibaldi.

Marito Ariel

El espacio CREO, que lidera el intendente rosarino Pablo Javkin, tendrá su lista de precandidatos al Concejo que lideran el secretario de Ambiente, Franco Ponce de León, y la ya edila Valeria López Delzar. En tercer lugar de esa nómina se encuentra el conductor Marito Ariel.

El conductor al contar la noticia en sus redes manifestó: "Creo que era el momento, en realidad estoy convencido. Quiero ser parte, sumar experiencia, escuchar más aún de lo que hago hace años en la radio, aprender, sumar, CREO en esta etapa de mi vida".

MaritoNota.jpg El conductor Marito Ariel incursiona en política, como tercero en la lista de concejales que encabezan Franco Ponce de León y Valeria López Delzar.

Selva Kuxhaus

La productora, animadora y conductora será la senadora suplente de la lista de Paco Garibaldi.

"Quienes conocen mi labor, saben que desde hace muchos años estoy comprometido con los ciudadanos, escuchando y ayudando a los vecinos en sus necesidades y reclamos desde mi lugar. Hoy me siento lista y preparada para llevar ese compromiso más allá de la radio, con la responsabilidad que eso implica, acompañando a Paco Garibaldi", escribió la comunicadora en sus redes sociales.