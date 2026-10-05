Crimen de Franco Demarchi: reprogramaron para el jueves la audiencia que definirá el juicio abreviado

La audiencia había sido suspendida la semana pasada por la licencia de uno de los defensores públicos. El acuerdo contempla 29 años de prisión para Daniel Lescano y 28 para Walter Carmona y deberá ser homologado por el tribunal.

Juicio abreviado. Reprogramaron para el 8 de octubre la audiencia que definirá el juicio abreviado por el crimen de Franco Demarchi.

La causa por el homicidio de Franco Demarchi , asesinado en julio de 2023 en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe, tendrá este jueves una instancia decisiva. La audiencia en la que se analizará el acuerdo de juicio abreviado fue reprogramada para el 8 de octubre a las 13 , luego de que el encuentro previsto para la semana pasada fuera suspendido.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas contempla una pena de 29 años de prisión para Daniel Rubén Lescano y de 28 años para Walter Ariel Carmona . Sin embargo, las penas todavía no están firmes: el tribunal deberá escuchar a las partes, evaluar el convenio y resolver si corresponde homologarlo.

La audiencia se desarrollará en la Sala 3 del edificio anexo de los Tribunales de Santa Fe, ante un tribunal colegiado integrado por los jueces María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro. La acusación está a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra, mientras que la defensa pública interviene en representación de los dos imputados.

Una audiencia que debió suspenderse

La audiencia había sido fijada originalmente para el martes 29 de septiembre, pero fue suspendida por la licencia de uno de los defensores públicos. Ante esa situación, la Oficina de Gestión Judicial debió establecer una nueva fecha.

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La reprogramación quedó fijada para este jueves 8 de octubre, cuando el tribunal retomará el análisis del acuerdo. La familia de Demarchi también fue notificada y manifestó su intención de participar y ser escuchada durante el trámite.

El cambio de escenario procesal es significativo: la causa estaba encaminada hacia un juicio por jurados, pero Fiscalía y defensas acordaron resolver el proceso mediante un juicio abreviado, con penas determinadas para ambos acusados.

La emboscada que terminó con la vida de Franco Demarchi

Franco Demarchi tenía 28 años y era oriundo de Sancti Spíritu. El 21 de julio de 2023 viajó hasta Santa Fe junto a un amigo para comprar una Honda Tornado 250 cc que había visto publicada en redes sociales.

La operación había sido pactada a través de internet y el encuentro se fijó en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid, en barrio Roma.

Demarchi llevaba consigo 1.200.000 pesos para concretar la compra. Sin embargo, al llegar junto a su amigo fueron sorprendidos por tres hombres armados.

En medio del intento de escapar a bordo de una Toyota Hilux, Franco recibió varios disparos. Uno de ellos impactó en su cabeza y le provocó la muerte. La camioneta terminó chocando contra una vivienda y los atacantes huyeron del lugar.

El lugar en donde mataron a un joven que llegó a la ciudad para la compra de una moto. UNO Santa Fe

La falsa venta de la motocicleta

La investigación estableció que la supuesta venta de la Honda Tornado había sido utilizada como una maniobra para atraer a Demarchi hasta el lugar donde se produjo la emboscada.

Según la hipótesis fiscal, Walter Carmona tuvo un rol central en la preparación del encuentro: habría tomado contacto con Demarchi mediante redes sociales, mantenido las comunicaciones y coordinado la cita.

Uno de los aspectos particulares de la investigación fue que Carmona se encontraba detenido en una dependencia policial al momento del crimen y, según la acusación, habría continuado desde allí con las comunicaciones necesarias para concretar la maniobra.

Por su parte, Lescano se encontraba prófugo desde noviembre de 2022, cuando había escapado de la Comisaría 2ª de Santa Fe, donde cumplía prisión preventiva por otra causa. Posteriormente fue recapturado y vinculado al homicidio de Demarchi.

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De la posibilidad de perpetua a penas de 28 y 29 años

Carmona y Lescano habían sido acusados como coautores de un homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido criminis causa, una calificación que contemplaba la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas modificó el rumbo del proceso. En lugar de avanzar hacia un juicio por jurados, las partes acordaron penas de 29 años para Lescano y 28 años para Carmona.

Ahora será el tribunal el que deberá determinar si corresponde homologar el convenio.

La familia de Franco será escuchada

La familia de Demarchi viajará nuevamente desde Sancti Spíritu para participar de la audiencia y expresar su postura frente al acuerdo.

Rubén Demarchi, padre de Franco, explicó que la familia aceptó avanzar hacia el juicio abreviado para evitar la exposición que implicaría atravesar un juicio por jurados. También cuestionó las sucesivas postergaciones que sufrió la audiencia.

La audiencia del jueves será, de este modo, un momento clave para una causa que lleva más de tres años desde el homicidio. El tribunal deberá escuchar a las partes, garantizar la participación de los familiares y resolver si aprueba el acuerdo que propone las penas para los dos acusados.