¿Schiaretti en Juntos por el Cambio? Opinión dividida entre dirigentes santafesinos de la coalición

"Venimos manifestando hace tiempo que hay que ampliar las bases en el frente político como lo hemos hecho en Santa Fe", le dijo a este multimedios el presidente del partido radical a nivel provincial, Felipe Michlig.

Y añadió: "La complejidad de la situación de nuestro país amerita que busquemos distintos acuerdos con distintos dirigentes que estén identificados con los valores que nosotros pregonamos para intentar no solo sumar volumen electoral, sino también gobernabilidad".

El dirigente manifestó que "está claro que no alcanza con un solo partido, en un proyecto se necesita mucho volumen y mucho respaldo".

"Hay otros actores y partidos que son necesarios para afrontar los desafíos y para fijar políticas de Estado ¿Cómo producir los cambios y decisiones si una elección se gana con un 45%? Tenemos que llegar a respaldos del 60% o más, y la única forma que se puede lograr es con acuerdos", consideró Michlig, dando el visto bueno a la incorporación de Schiaretti.

Sin embargo, desde el PRO Santa Fe opinaron lo contrario, aseverando que "una cosa es hacer un trabajo de mucho tiempo y que se genere un consenso, y otra diferente es quince días antes meter a alguien por la ventana".

"No tiene sentido. El PRO y la UCR de Córdoba lo rechazaron. Si quieren ayudarnos a derrotar al kirchnerismo, que compitan por afuera como en el 2015 y atraigan a parte del peronismo", observó Cristian Cunha, presidente a nivel provincial del partido, en diálogo con UNO Santa Fe.

Cunha recordó que en la provincia se llevó a cabo "una construcción común y colectiva buscando coincidencias", en referencia al frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y que esa construcción empezó "un año y medio antes".

"Eso es ser responsables", sentenció.

Por último, el dirigente criticó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien es también presidente de la UCR a nivel nacional.

"Dice que Milei no, y Schiaretti si ¿Cuál es la lógica? Si vamos contra el kirchnerismo, Milei también. No tiene sentido, no parece serio. Estas son cuestiones personales para una estrategia electoral de un candidato particular", manifestó.