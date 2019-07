Diputados y senadores aprobaron este jueves un proyecto de ley que frena por 180 días los juicios e intimaciones a profesionales de la salud que adeudan aportes jubilatorios.

En los últimos meses se incrementó la cantidad de afiliados a la Caja del Arte de Curar –que reúne a profesionales de 14 disciplinas vinculadas a la salud– que empezaron a recibir intimaciones judiciales para saldar las deudas jubilatorias que con los intereses se fueron transformando en una especie de bola de nieve que no para de crecer. En plena crisis económica muchos son los que no pueden hacer frente a los convenios de pago, además de los aportes que todos los meses tienen que hacer.

Según la diputada del Frente Social y Popular que impulsó la iniciativa, Mercedes Meier, el sistema previsional que tienen los profesionales de la salud "es realmente injusto" y mencionó que los aportes mensuales son de entre 10.000 y 12.000 pesos para luego jubilarse con 22.000 pesos. Pero, además, los aportes no se hacen de acuerdo a los ingresos, si no a partir de la edad de los afiliados.

Para la diputada fue "un triunfo" lo del jueves pasado porque "en el mismo texto que se aprobó se agregó que se habilita a la conformación de una comisión para evaluar los temas de fondo que llevan a tanta morosidad y a estos juicios".

La diputada Mercedes Meier fundamentó el proyecto de ley que se votó en ambas cámaras en la tarde del jueves.

"Cuando uno habla con los afiliados y afiliadas se da cuenta de que hay algo injusto en la cuestión de los aportes que son en función de la edad y no de los ingresos y lo que cobra después de jubilación", expuso y propone "hacer un cambio de fondo de la Ley 12.818, que es la norma que regula la Caja del Arte de Curar. "Nosotros mismos, los legisladores de esta provincia tenemos la posibilidad de hacer justicia y democracia", sostuvo la legisladora.

La idea de la legisladora es aprovechar estos 180 días en los que la Caja del Arte de Curar no va a poder accionar judicialmente contra los afiliados para poder hacer ese trabajo que busque soluciones de fondo.

"Creo que es parte de lo que tenemos que dejar desde esta Cámara. Era una deuda que teníamos los diputados y diputadas que ingresamos en 2015, los cuales no vamos a estar en su mayoría el año que viene. Desde ya nos vamos a poner a trabajar con toda nuestra fuerza en una ley justa. Hay mucho investigado, mucho trabajado y hay que agarrar lo mejor de todo eso y terminar con una de las injusticias más grandes que hay en la provincia", sentenció.

Pero aunque no se van a poder llevar a la Justicia los reclamos de pago durante seis meses, la deuda se va a seguir actualizando. "Lo que se aprobó hoy es muy escueto y muy simple. Se frenan los juicios e intimaciones y la Caja no va a poder hacer más juicios y no van a poder avanzar los que ya están hechos", admitió Meier ante una consulta de UNO Santa Fe.

—¿A dónde va hoy la plata de los afiliados?

—En teoría va los jubilados y pensionados de quienes fueron afiliados de la Caja. Un afiliado paga entre 10.000 y 12.000 pesos para jubilarse con 22.000 pesos. Son 14 profesiones entre veterinarios, kinesiólogos, médicos y demás. Todos ellos, cuando llegan a los 65 años, porque una de las modificaciones que se hizo en 2015 fue aumentarle la edad jubilatoria a las mujeres, algo que fue tremendo. Pero todos a los 65 años ganan 22.000 pesos hayan tenido la profesión que hayan tenido; hayan tenido los ingresos que hayan tenido y hayan aportado lo que hayan aportado. Es realmente injusto.

"Después uno sabe –continuó– que en una caja previsional siempre la relación de los activos sobre los pasivos es mayor. Se habla de que la Caja tiene una relación de 7 a 1, pero hay que ver bien los números y los estudios que tendrá que presentar la Caja para ver el sistema y pensar cómo mejorar las jubilaciones. También hay cosas que se pueden ver en lo inmediato como la separación de los aportes a la obra social de los jubilatorios porque hoy se los obliga a los profesionales a tener esa obra social que es muy cuestionada por los afiliados".

En principio la suspensión de los juicios y las intimaciones son un alivio para los profesionales de la salud, que el jueves siguieron desde las gradas de ambos recintos las votaciones, junto a referentes del gremio Siprus. Pero si en estos 180 días no se encuentran soluciones de fondo, el problema no solo seguirá existiendo, si no que será aún mayor.