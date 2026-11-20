Argentina conservó su ubicación tras los amistosos de noviembre. España continúa en lo más alto y Marruecos protagonizó uno de los principales ascensos.

La Selección Argentina terminó su actividad internacional de 2026 y recibió una nueva actualización del Ranking FIFA. Después de disputar los amistosos correspondientes a noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró mantenerse en el segundo puesto de la clasificación mundial. España continúa como líder, mientras que Marruecos protagonizó uno de los movimientos más destacados al ingresar entre los cinco mejores seleccionados.

Argentina mantuvo su posición y España continúa en lo más alto

La última actualización del escalafón internacional contempló los resultados de los encuentros amistosos y los compromisos correspondientes a la UEFA Nations League, que provocaron modificaciones en diferentes sectores de la tabla.

A pesar de haber registrado una derrota y una victoria durante la última ventana internacional, la Albiceleste conservó el segundo lugar con 1966,13 puntos, manteniéndose entre las principales potencias del fútbol mundial.

El conjunto nacional cerró su calendario con una contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba, en una fecha FIFA que también marcó el comienzo de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi.

Por encima de Argentina aparece España, que lidera la clasificación con 2004,48 unidades y sostiene una diferencia de 38,35 puntos respecto del equipo de Scaloni.

El tercer puesto quedó en manos de Francia, que acumula 1950,82 puntos, mientras que Inglaterra se ubica cuarta con 1938,90.

Una de las principales novedades fue el crecimiento de Marruecos. El seleccionado africano avanzó dos posiciones y alcanzó el quinto lugar, luego de conseguir dos victorias frente a Níger que le permitieron superar a Portugal y Brasil.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA de noviembre de 2026

La actualización dejó movimientos importantes entre los diez primeros seleccionados, especialmente por el avance de Marruecos y el ingreso de Colombia al décimo puesto.

Las diez mejores selecciones del mundo, según la clasificación de noviembre:

España: 2004,48 puntos.

Argentina: 1966,13 puntos.

Francia: 1950,82 puntos.

Inglaterra: 1938,90 puntos.

Marruecos: 1809,37 puntos.

Portugal: 1801,28 puntos.

Brasil: 1800,91 puntos.

Bélgica: 1790,37 puntos.

Países Bajos: 1774,06 puntos.

Colombia: 1735,90 puntos.

Portugal quedó relegado al sexto puesto, mientras que Brasil aparece inmediatamente detrás, con una diferencia mínima de 0,37 puntos entre ambos.

Por su parte, Colombia avanzó una ubicación y completó el grupo de los diez mejores después de sus últimas presentaciones frente a Chile.

De esta manera, Argentina cerró el año como la segunda selección mejor posicionada del planeta, una ubicación que buscará sostener durante 2027, cuando el equipo de Scaloni retome la actividad internacional y continúe con su proceso de renovación.