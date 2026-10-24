Refuerzan la seguridad en la Terminal de Ómnibus: licitan un servicio de vigilancia privada por casi $300 millones

El Ente Autárquico Municipal convocó a la Licitación Pública Nº 0001/2026 para garantizar 1.460 horas mensuales de custodia presencial sin armas, patrullaje en playas y monitoreo de cámaras. La medida busca responder a recientes episodios delictivos —robos, hurtos y aprehensiones— y reforzar la prevención de cara a la temporada de verano. La apertura de ofertas será el 13 de noviembre.

Inversión de $294,5 millones para la Terminal de Ómnibus: licitan un nuevo servicio de vigilancia privada las 24 horas

La Municipalidad de Santa Fe, a través del Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte —organismo a cargo de la administración de la Terminal de Ómnibus "General Manuel Belgrano" —, puso en marcha el proceso licitatorio para renovar y reforzar el servicio de seguridad privada en el predio. La medida prevé un presupuesto oficial de $294.500.000 anuales (aproximadamente $24,5 millones mensuales) para garantizar la presencia permanente de personal de custodia las 24 horas, los 365 días del año.

El llamado se formalizó mediante la Licitación Pública N.º 0001/2026, fijando la fecha de apertura de sobres con las ofertas económicas para el viernes 13 de noviembre a las 12:00. El contrato contempla un plazo de ejecución inicial de 12 meses, con opción a prórroga por un período equivalente.

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El servicio contempla 1.460 horas mensuales de vigilancia en turnos de ocho horas. El objetivo es reforzar la prevención ante la alta circulación de la temporada de verano y garantizar la disuasión en pasillos, accesos y playas de estacionamiento.

Tareas asignadas: patrullaje, monitoreo y disuasión sin armas

La nueva contratación exige una cobertura operativa de 1.460 horas mensuales de vigilancia distribuida en turnos rotativos de ocho horas, articulando de manera directa con el destacamento de la Policía de Santa Fe que funciona dentro de la estación de colectivos.

Entre las obligaciones principales fijadas en el pliego para la adjudicataria se destacan:

Recorridas preventivas: patrullaje peatonal en el interior del edificio, pasillos de boleterías, plataformas de ascenso, accesos vehiculares y playas de estacionamiento.

Monitoreo de CCTV: control operativo de la central de videovigilancia que proveerá e instalará el Ente Municipal, informando fallas de manera inmediata.

Prohibición de armas: los vigiladores no podrán portar armas de fuego ni elementos de agresión o impacto. Su función se limitará a la prevención, la disuasión verbal y el aviso inmediato a los efectivos policiales ante situaciones delictivas o violentas.

Disposiciones de convivencia: control del ingreso no autorizado de vendedores ambulantes, volantes, animales sueltos, bicicletas y motovehículos al interior del hall. Asimismo, se fija la restricción de ingreso a personas en situación de calle como condición del servicio.

Primeros auxilios: capacitación obligatoria del personal en protocolos de evacuación, manejo de matafuegos, hidrantes y asistencia inicial en emergencias médicas.

Antecedentes y la mirada puesta en la temporada estival

La decisión municipal se da tras una serie de incidentes delictivos y contravencionales registrados en el predio y sus alrededores durante los últimos meses:

Octubre 2026: Una mujer de 42 años fue aprehendida por la Brigada Operativa Urbana tras ser sorprendida intentando sustraer elementos del baño público.

Septiembre 2026: Agentes de la Policía Federal detuvieron dentro de la estación a un sujeto con pedido de captura vigente desde 2019, requerido por la Justicia de Salta por robo calificado con arma de fuego.

Mayo 2026: La Brigada Motorizada interceptó en los accesos a un hombre de 29 años que amedrentaba a transeúntes portando una faca de fabricación casera.

Con la cercanía de las vacaciones de verano y el consecuente incremento en la masa de pasajeros que transita diariamente por la capital provincial, el Municipio busca asegurar un esquema de custodia continuo para prevenir hurtos, descuidistas y situaciones de vulnerabilidad en la principal puerta de ingreso a la ciudad.