Rondina se aprovechó y Unión dejó que lo haga

No hay dudas que Unión perdió tiempo con Sergio Rondina, desde un primer momento fue el técnico apuntado para suceder a Leonardo Madelón. Sin embargo, el Huevo decidió quedarse en Arsenal, generando muchos interrogantes acerca de lo que fueron las negociaciones.

No hubo final feliz en la novela, pero sí muchos condimentos y sobre todo cuestiones difíciles de dilucidar. Hace más de un mes el secretario técnico de Unión Martín Zuccarelli tomó contacto con Alex Rodríguez (representante de Rondina) quien públicamente admitió la charla y dijo que a Rondina le encantaría dirigir Unión.

Había que esperar, dado que el DT tenía vínculo con Arsenal hasta el 30 de junio, pero justamente al finalizar su contrato no estaba impedido de negociar con el Tate. Los días transcurrieron y no se avanzó, pero en off todos daban cuenta que era el candidato número 1 y que era cuestión de tiempo para que esté sentado en el banco rojiblanco.

Pero sin dudas que lo más llamativo se dio en la semana que pasó. El miércoles Rondina dialogó con Julio Grondona presidente de Arsenal y allí trascendió que había un principio de arreglo para renovar su vínculo. Pero el jueves por la tarde, vía Zoom, el Huevo charló con Luis Spah, Zuccarelli y otros dirigentes.

Se habló de cuestiones futbolísticas, pero no hubo oferta económica, dado ese viernes por la tarde los directivos tatengues dialogarían con su representante respecto al aspecto económico y el futuro contrato. Parecía que Rondina se acercaba a Unión, pero de manera repentina, el sábado el técnico le avisó a Zuccarelli que se quedaba en Arsenal.

Esgrimió cuestiones personales y trascendió que algunos de sus colaboradores (son ocho en el cuerpo técnico) no podían venir a Santa Fe por temas familiares. Ahora la pregunta sería ¿Antes de hablar con la gente de Unión, Rondina no charló con sus colaboradores?. Asoma inverosímil ese argumento, ya que si ese era el problema, lo habría explicitado desde un principio y no habría hablado de cuestiones puntuales con los directivos de Unión.

Si Rondina nunca hubiese tenido intención de venir a Santa Fe, desde hace tiempo habría descartado esta opción, pero además su negativa llegó al día siguiente de la primera charla con Spahn y compañía. Y cuando restaba hablar de lo económico, por lo cual ni siquiera escucho el ofrecimiento de Unión.

Está claro que Rondina "jugó" con Unión y que Unión dejó que lo haga. Sino no se entiende semejante novela y pérdida de tiempo para una negativa. Seguramente el técnico con estas idas y vueltas habrá mejorado su contrato con Arsenal, usando a Unión como vidriera.

Pero la realidad indica que Unión perdió más de un mes en la búsqueda del nuevo técnico, es cierto que tiempo hay porque aún no se sabe cuando se reanudará la competencia. Pero habrá que decir que las opciones se van cayendo y que no existe unanimidad en un nombre. Lo era Rondina y quedó descartado.

Si bien Zuccarelli manifestó que no hay para reprocharse, está claro que hubo impericia por parte de la dirigencia de Unión que dejó correr demasiado el tiempo y se confió. Esperó más de la cuenta a Rondina y el plan falló. A casi dos meses y medio de la ida de Madelón, Unión continúa deshojando la margarita.

Le faltó jugar al anticipo, se confió y quedó pagando. En el fútbol hasta que los contratos no se firman, no se puede dar nada por descontado. En esta negociación el más vivo de todos fue Rondina, quien seguramente terminó sacando provecho y el más perjudicado fue Unión.

Se dejó engañar por Rondina y su representante quienes manifestaron a viva voz el deseo del técnico de dirigir a Unión y en unas horas por arte de magia arregló con Arsenal. Según las palabras de Zuccarelli argumentando motivos personales que a esta altura nadie puede creer.