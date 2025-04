A 22 años de la inundación del Salado en Santa Fe: marchan por "memoria, justicia y lucha contra la impunidad"

multisectorial inundados.jpg Una nueva marcha en otro aniversario por la inundación del Salado en 2003 gentileza

Como cada año, la ciudad no olvida. En el marco de este nuevo aniversario, la Multisectorial por los Derechos Humanos Santa Fe y la Asamblea de Inundados convocan a una concentración este martes a las 17.30 en la Plaza del Soldado. Desde allí se marchará hasta Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central conmemorativo.

El lema elegido para este 2025 resume el sentir de una lucha que no cesa: “22 años luchando contra la impunidad, justicia por nuestros muertos y contra el fallo de la Corte Suprema Injusticia”. Las organizaciones convocantes denuncian que, a más de dos décadas de la catástrofe, persiste la falta de justicia plena y cuestionan duramente el reciente fallo de la Corte Suprema que benefició a exfuncionarios imputados por su responsabilidad en la tragedia.

"La memoria por la inundación está viva en cada barrio", expresaron desde la Asamblea de Inundados

“Nos quieren hacer creer que no pasó nada, pero la memoria está viva en cada barrio que se inundó, en cada familia que aún espera justicia. No olvidamos y no perdonamos”, expresaron desde la Asamblea de Inundados en un comunicado.

La inundación de 2003 no fue una catástrofe natural inevitable, sino una tragedia anunciada. El desborde del río Salado fue anticipado por distintos especialistas y vecinos, pero las obras de contención no estaban terminadas, y la respuesta oficial fue lenta e insuficiente. Desde entonces, el reclamo por verdad, memoria y justicia fue sostenido por las víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos.

