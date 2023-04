A casi un año de ser sorteados, beneficiarios del Procrear siguen esperando el depósito de los créditos

Durante la sesión del último jueves el Concejo Municipal aprobó un proyecto de declaración presentado por el edil Lucas Simoniello, en el cual se manifiesta la preocupación de personas que fueron seleccionadas para los créditos ProCrear II Casa Propia pero no recibieron los depósitos. El sorteo se realizó en junio del 2022, y a casi un año aún no tienen novedades.

El concejal también apuntó los percances del "contexto de grave situación inflacionaria", por el cuál, además del depósito, se pide la actualización de los montos de los créditos.

"Desde el 2012 venimos peleando para que más ProCrear se den en la ciudad. Nos preocupa muchísimo como ha flexibilizado el sistema de otorgamiento de estos créditos en los años posteriores de la pandemia", observó.

Simoniello expuso que, tras el pedido de informes, que "desde el gobierno nacional se respondió que no había tal situación, y que en todo caso se iba a analizar uno por uno los casos para dar respuestas efectivas que contemple la actualización de los créditos. Han pasado más de 15 días, solo he tenido noticia de dos personas que han tenido solamente un nuevo correo".

Testimonios

"Junto a mi esposo salimos sorteados el pasado año en junio. A la fecha, seguimos a la espera como muchos más", comienza uno de los testimonios de los damnificados.

El matrimonio denuncia que hace algunas semanas desde la secretaria de Hábitat manifestaron que iban a contactarse con las familias santafesinas que estaban esperando el desembolso, y que también se iban a actualizar los montos, pero aseguran que esto nunca ocurrió.

"Estamos bastantes desesperados porque el dólar sigue subiendo, la inflación se está comiendo el crédito. Necesitamos que alguien nos dé una respuesta certera para tomar decisiones", continúa el relato.

Los damnificados confiesan que piensan en vender el lote porque "la situación desespera", y no cuentan con otra forma de poder construir en este momento.

Otro testimonio señala: "Soy un beneficiario del procrear de junio 2022, con el cual me comunico y me dicen que está aprobado ya que estaba toda la documentación en orden, que sólo quedaba pendiente de liquidación. Hasta el día de hoy no he recibido dicha liquidación".

"Hasta el año pasado me hicieron aceptar por teléfono los del banco el monto que me iban a dar y la cantidad de cuotas que iban a ser. Me dijeron que en 72 horas me iba a llegar para la liquidación, pero hasta el día de hoy no tuve respuesta. Fue aprobado en octubre del 2022 el crédito, estamos cansados de llamar al banco y nada", lamentó.