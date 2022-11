•LEER MÁS: Piden cinco años de prisión efectiva para el hombre acusado de herir a su expareja con un destornillador

—¿Cómo está Yasmín?

—La verdad ahora está bien, se maneja sola, anda de forma independiente que era lo que más quería, que no dependa de nadie. Con algunas dificultades pero ella las sabe llevar muy bien gracias a Dios. Siempre tuvo la mentalidad de una persona grande y por suerte a mi también esa actitud positiva que tuvo me la hizo un poco más fácil

Desde hace cuatro años Macarena se encarga de acompañar y cuidar a Yazmín en lo que refiere a salud, mientras que su padre aborda la vía legal del caso. "Me dediqué 100% a ella y me dejé a un lado a mi", expresó Toledo.

"Hay que hacerle controles continuos por la cantidad de fracturas que tuvo. Ahora por ejemplo la trató un traumatólogo que se dedica especialmente a niños en la zona de Avellaneda y está en contacto con el traumatólogo de ella. Seguíamos en kinesiología y demás, la cuestión es que en este último tiempo tuvo alguna intervención quirúrgica en donde se le salió un callo en pie por la valva que usa y la ayuda a caminar. Hay que estar en alerta constante con ella porque sinceramente el accidente de ella no fue algo de que me caigo de la bici sino que fue gravísimo. Siempre les digo que no se olviden que el accidente de ella fue gravísimo, hay que levantarla todos los días anímicamente, hay que ayudarla para salir adelante", manifestó la mamá.

El constante acompañamiento de Macarena hacia su hija también le terminó pasando factura ella: "Después de cuatro años mi cuerpo ya empezó a sentir un cansancio físico, no emocional. Decir «chicos ayúdenme porque me estoy tirando para abajo y necesito que ustedes le hablen a ella» me ayuda un montón porque después hace lo que quiere, dice «mi mamá no puede llevarme a kinesiología, agarro la bici y voy». Esas cosas ahora las puede hacer, antes no, los primeros años costó un montón. Teníamos que alzarla, limpiarle las heridas y demás".

El accidente también implicó muchos gastos en cuestiones de salud y es por eso que los primeros años se le hizo un festival a la niña y gracias al cual se pudieron cubrir varias cosas. "Todo vino del bolsillo del papá de Yazmín. Y por eso justamente se tomó la decisión de hacerle juicio a las partes, diciéndoles «chicos no se olviden porque le entregamos nuestra parte más preciada y no es que va estar todo así nomás». Todavía no sé si la gente toma consciencia de la gravedad de que entregamos una menor y nos la devolvieron prácticamente muerta, es terrible la situación", destacó.

Pese a todo, Yazmín parece que comienza a tener una vida normal: "Ahora por suerte solo tiene controles con el traumatólogo, no estaríamos necesitando ayuda porque está en otra etapa, en la adolescencia. La peor parte ya la pasamos, se le curó todas las heridas, los huesitos se soldaron muy bien, ya se hicieron las operaciones que se tenían que hacer".

"Este año participó en los Juegos Santafesinos donde salió con medalla de oro en bala. Es algo muy lindo y emotivo, una historia de superación y lucha constante", cerró.

