A dos décadas de la inundación, el acto en Plaza de Mayo fue masivo y tuvo como eje central el pedido de justicia

El casero de Colón, a 20 años de la inundación: "Lo que vi, viví y escuche no se me borra nunca más"

Frente a Casa de Gobierno se erigió un escenario con micrófono abierto, para que quienes así lo deseen puedan brindar sus testimonios o palabras alusivas. Quien llevó la voz cantante en el comienzo del acto fue Claudia Albornoz, reconocida militante social del movimiento La Poderosa y referente de la Carpa Negra, quien sufrió la inundación en primera persona.

"Nuestra fuerza sale de los «pibitos». Hoy en la ronda de inicio que hacemos con La Poderosa, les dijimos: 'Ustedes van a conducir la marcha, ustedes van a ser los protagonistas', y así fue. Estuvieron toda la marcha, gritando, tocando, cantando, y así aprendemos. Y se lo prometimos, le prometimos que inundaciones nunca más", dijo Albornoz a UNO Santa Fe.

El referente del movimiento La Poderosa a nivel nacional, Ignacio "Nacho" Levy, estuvo presente en la movilización, "acompañando a un proceso de resistencia que a la luz de los resultados pudo más que la impunidad".

"La justicia que tenemos la conocemos todos. Que la justicia es lo que es, que estamos condenados a la impunidad, no es la novedad, la novedad me parece esto. Acá hay compañeros de barrios populares de Buenos Aires, de Rosario, de distintas provincias, que están escuchando, que están aprendiendo y que están observando de las mejores experiencias que nosotros podemos aprender, que son las experiencias de resistencia de los sectores populares", consideró en diálogo con UNO Santa Fe.

La tragedia en primera persona

De la movilización participaron muchas personas, las cuales les tocó vivir la tragedia siendo niños. "Nos inundamos, nos quedamos en lo de unos tíos, tuvimos que reconstruirnos después de eso. Fue a la noche la inundación, y mi mamá no llegaba", recordó Francisco, de barrio Centenario, en diálogo con este multimedios.

Inundacion3.jpg

Siguiendo con su testimonio, Francisco narró que "en la radio pasaban los apellidos de los vecinos buscándose entre parientes", y que "el barrio estaba a oscuras, era una boca de lobo porque nos quedamos sin luz".

"Tuvimos unos cinco o seis días con agua, después fue volver y empezar de cero. Veinte años después hay impunidad y no hay justicia, sigue habiendo diferenca en los barrios entre la ciudad que se inundó y la que no. Las cosas que más duelen son los recuerdos perdidos y la injusticia; muchos apellidos de ese momento, funcionarios, no pagaron nunca el crimen que hicieron", concluyó.

Por otro lado, Ezequiel, de barrio La Loma, contó: "A mí me tocó de cerca, perdí muchas cosas. Mi mamá nos subió arriba del techo a nosotros, porque sino nos íbamos a ahogar, no teníamos barrera, estábamos del otro lado del terraplén"

"Yo era chico, me acuerdo que los militares nos llevaban cosas, buscábamos comida en la escuela, tuvimos que ir a lo de unos tíos donde no llegó el agua. Veíamos el helicóptero de la prefectura que alumbraba para que no nos pasara nada, porque la gente aprovechaba y robaba todo", agregó, en diálogo con UNO Santa Fe.

"Mucha gente perdió lo único que tenía, es muy importante que se recuerde", dijo para finalizar.

Inundacion2.jpg

Por su parte, Natalia de barrio Barranquitas manifestó que, hace 20 años atrás, vivió "miedo, sufrimiento, desprecio, soledad, desilusión, y muchas otras cosas más".

"Muchos perdieron seres queridos, yo gracias a Dios no. Por ellos y por mí, y nuestros derechos estamos acá. Más que nada pedimos no olvidar. Es un recuerdo, pero queremos que no vuelva a pasar nunca. Fue un desastre, la política sucia que hubo en esos años jugó con nosotros", criticó.