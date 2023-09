A la espera de la ley de alquileres, en Santa Fe la oferta es "casi nula": crece la ilegalidad y las estafas

Sobre la situación actual del sector reveló: "Quedó muy claro que esta ley necesita modificaciones, más allá de los dictámenes de mayoría o minoría. Con este proceso inflacionario que tenemos no se va a solucionar de forma inmediata, hay que buscar variantes porque la oferta es nula, totalmente. Al propietario le dicen «me están igualando a un banco» y no somos eso, no tenemos la capacidad para soportar y estar perdiendo arriba del 45% en el año sobre la inflación, por el índice que quieren colocar. Esto hace una retracción más grande".

alquileres inquilinos pensiones (2).jpg

"La oferta es prácticamente nula y se agravó en el último semestre o desde abril a la fecha. Porque el 6 de abril se dieron declaraciones inoportunas de nuestro ministro de Economía y presidente, dijeron que la ley de alquileres se iba a derogar o modificar y tenía que ser urgente. Después de las Paso, el 23 de agosto, se juntaron, pero empezaron cuestiones políticas que nadie las entiende y este cambio de figuritas", dijo sobre el origen de la difícil situación.

•LEER MÁS: Trabajadores informales: abre la inscripción para los refuerzos de ingresos

Pighin, contó: "Antes, un departamento de dos o tres ambientes, o una casa de dos dormitorios con garaje demorábamos entre 25 y 30 días en alquilarla. Hoy, cada uno de esos inmuebles tiene entre 25 y 30 nuevos inquilinos la espera". Por otro lado, aclaró: "Mientras el locatario está en tenencia del inmueble, está la posibilidad de prorrogar o renovar y no hace falta hacerlo por los tres años porque ya cumplió con el término mínimo legal. Gracias a Dios, en Santa Fe más del 80% prorrogó o están prorrogando por seis meses o un año, porque los propietarios tampoco quieren tener las casas desocupadas por lo que se está viviendo en materia de inseguridad". Este tiempo de prórroga es acordado por las partes, ya que ambos esperan la resolución de la ley.

alquileres inquilinos pensiones (4).jpg

Y añadió: "Muchos locatarios no quieren contratos a tres años, porque se encontraron hoy con esta inflación de 115%. Antes, sabía cuánto iba a pagar el primer mes y el mes 24, hoy no se sabe cuánto tendrá que abonar en el mes 13".

Frente a este problema, algunos propietarios optan por poner la casa en venta porque no les sirve alquilarla. "El proceso inflacionario es la madre de todos los males porque si tuviéramos una inflación del 20% o 25% anual, no estaríamos discutiendo nada de esto, sería la mejor ley de alquileres del planeta. La informalidad y la ilegalidad que está habiendo con esta necesidad y desesperación cada día se agranda más. Muchos hacen contratos por tres años, pero ponen ajustes semestrales, lo que es totalmente ilegal porque la ley está vigente", añadió.

Además, por este contexto, el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios alertó que se están dando muchas estafas virtuales: "Sacan fotos de la propiedad, del interior de determinadas casas, las ofrecen a precios promocionales y la gente está cayendo por necesidad. Consulten, vayan al barrio, pidan la dirección, no paguen ninguna orden de visita ni ningún depósito. Les piden $10.000 o $12.000 y la gente lo paga. Ninguna inmobiliaria, tradicional, de corredores matriculados, hace ese trabajo. Tengan cuidado, esto está a la orden del día". A su vez, sostuvo que los seguros de caución vienen incrementándose en Santa Fe, aunque "no está muy aceptado o explotado" en comparación a Buenos Aires.

•LEER MÁS: La ordenanza de nocturnidad aún "no está en funcionamiento pleno" en la ciudad

Escuchá la entrevista completa acá: