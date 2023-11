A menos de un mes para el verano: cuánto sale comprar y colocar un aire acondicionado en Santa Fe

La temperatura sube en Santa Fe y el aire acondicionado se vuelve cada vez más necesario. El electrodoméstico no está exento de la acelerada inflación, y se debe contemplar también su instalación.

El precio del kit de instalación (que incluye caños de cobre, aislantes, mangueras y ménsulas, entre otros elementos) ronda los $90.000. En cuanto a la instalación, la mano de obra vale entre $35.000 y $40.000. En este aspecto también hay variables que pueden aumentar o reducir el precio, tales como el lugar de la colocación, y si hay una instalación anterior. Instaladores señalaron a UNO Santa Fe que, si bien hay movimiento, están mayormente abocados a tareas de reparación mantenimiento.

Por lo tanto, sumando ambos costos, comprar y colocar un aire acondicionado actualmente en Santa Fe cuesta entre $600.000 y $700.000.

José Lilino, presidente de la Cámara de Artefactos del Hogar de Santa Fe, reportó a UNO Santa Fe que "hay pocas ventas y pocas consultas".

"La gente no sale desesperada a buscar, lo poco que se pudo haber vendido se vendió antes de las generales, ya para el balotaje fue poco el movimiento. Se está comprando poco", reveló.

Piletas

En cuanto a piletas, desde el sector apuntaron que el costo y la instalación de una pileta de fibra de vidrio cuesta alrededor de 2 millones de pesos.

"Hoy esta barata. Están muy paradas en pesos y el dólar no para de avanzar, con 2.000 dólares te compras una pileta instalada, es muy barato, más si hay financiación con tasas fijas. Hoy una pileta en Uruguay está 20.000 dólares", enfatizaron.

En cuanto al mantenimiento, el costo ronda los $40.000 mensuales sin contemplar la mano de obra ni energía eléctrica.

"El cloro es dolarizado, y estamos con un problema porque no va a haber mucho stock para la temporada, pero no sabemos si porque no hay o porque lo están guardando para temporada. Están comprando desde otras partes del país", informaron a UNO Santa Fe