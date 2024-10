A punta de pistola y de manera violenta robaron un supermercado en barrio Loyola Sur

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Embed

El supermercado hace solo un poco más de un mes que abrió sus puertas

En diálogo con la prensa, Rosario, cajera del lugar afirmó: "Esto sucedió durante la tarde de ayer lunes. Comenzó a llover y me acerqué a la puerta y vi justo cuando pasaban estos dos chicos de una manera extraña. Vi que siguieron hasta la esquina y yo regresé a mi lugar de trabajo y fue ahí que dieron la vuelta e ingresaron con un arma y me apuntaron mientras me exigían que me calle y que les dé el dinero".