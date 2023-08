Las consecuencias del choque fueron devastadoras. Ambos ocupantes de la motocicleta quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Cullen.

A pesar de los esfuerzos médicos, Monti murió el domingo a la mañana.

Por otro lado, la joven acompañante no escapó de la tragedia sin secuelas. Sufrió múltiples fracturas y, debido a la gravedad de su lesión en la cadera, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Su estado sigue siendo delicado, y los médicos mantienen una estrecha vigilancia sobre su evolución.

Las autoridades están trabajando arduamente para dar con el paradero del responsable que huyó del lugar del accidente sin prestar ayuda a las víctimas. Se espera que, a través de cámaras de seguridad y testimonios, se logre identificar al conductor prófugo.

auto accidente fatal aristobulo.jpg El auto que participó del accidente que dejó a una persona muerta y se dio a la fuga UNO Santa Fe

Piden testigos

En las últimas horas y por redes sociales, los familiares de los protagonistas del accidente pidieron colaboración para poder ubicar testigos que aporten datos, principalmente del conductor que se fue del lugar.

El Móvil de UNO 106.3 dialogó con Luisina, hermana de Maximiliano Monti, quien falleció y comentó: "Mi hermano llevaba a su novia a trabajar y después él iba a su trabajo. Circulaban por Aristóbulo del Valle y por lo que pudimos ver en las imágenes de cámaras privadas que nos han acercado, a la altura de Diagonal Martínez, un 206 gris con vidrios polarizados que circulaba por la avenida en sentido norte-sur (a contramano), dobló, también en sentido contrario y es ahí donde la moto impactó de lleno en el vehículo que se fue del lugar, sin siquiera parar a ver qué sucedía. Hasta el momento otro dato no tenemos y la policía nos informó que en cualquier momento seguramente lo van a encontrar. La patente no llega a verse".

"Mi hermano llegó al hospital con muchos golpes. A las 10, cuando nos dieron el parte médico lo pasaron a la terapia y nos dijeron que tenía varias quebraduras, pero lo más importante era que tenía comprometido un pulmón y el hígado. Había perdido mucha sangre y no lo podían estabilizar. Ayer –por el domingo–, alrededor de las 8.30 no lo pudieron sacar de un paro y falleció", dijo sobre el desenlace y agregó sobre su cuñada: "Aún está internada en la parte de traumatología porque tuvo que ser operada de un quebradura de cadera, pero no descartan que deba ser intervenida nuevamente".

Sobre el pedido que le están haciendo a la sociedad toda afirmó: "Estamos tratando de buscar testigos, de juntarnos con la policía para poder acercarle datos y filmaciones que nos han dado. Queremos saber quién era esa persona, que se haga responsable por lo sucedido. Así que por cualquier dato que tengan lo pueden acercar a la Comisaría 11ª, al lado del exbotánico, que es el lugar donde está radicada la denuncia".

"El auto tiene que tener la marca del impacto del lado del acompañante, además de haber perdido la taza de la rueda del mismo lado, ya que quedó allí en el lugar del choque", agregó como dato sobre el auto que fue protagonista del siniestro.

Luisina además dijo que ambos, tanto su hermano como su novia Candela, "eran personas muy buenas y trabajadoras". "Mi hermano no andaba en nada raro, no tenía problemas con nadie y nunca tuvimos un problema en la familia por él. Además estaba llevando a su novia a trabajar para que no lo haga sola, ya que había conseguido trabajo hace muy poco y como era muy temprano en lugar de que vaya en colectivo, decidió él llevarla, lo mismo que hacía cuando Candela iba a cursar, para que no quede expuesta a los peligros que hoy hay en la calle".

"Es muy injusto lo que estamos pasando porque además del dolor que estamos pasando, tenemos que estar buscando testigos para saber quién fue. Solo queremos que la persona se haga responsable de lo sucedido, es lo único que queremos, que aparezca y se presente. Mi hermano apenas tenía 23 años, y una vida llena de proyectos junto con su pareja y con esto destrozaron un montón de vidas", concluyó.