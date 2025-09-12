Acreedores granarios de Vicentin celebran el avance del cram down y respaldan la oferta de Grassi S.A.

Tras casi seis años de gestiones, el Fideicomiso de Acreedores Granarios destacó que la etapa final del proceso abre una salida inédita en la historia concursal argentina.

El Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin , que nuclea a más de 70 empresas del sector productivo, difundió un comunicado en el que celebró la instancia final del proceso de cram down y anunció que respaldará la propuesta presentada por Grassi S.A. , a la que consideran la alternativa más justa y sustentable para resguardar los intereses de todos los acreedores.

Desde su conformación en junio de 2020 , el fideicomiso transitó un “largo y complejo camino” en busca de una solución que permitiera la continuidad de la compañía y la preservación de los puestos de trabajo. “Han sido casi seis años de esfuerzo, gestiones y perseverancia. Hoy podemos decir que valió la pena”, expresaron los acreedores en el comunicado.

Competencia

El documento subraya que, pese a las “reiteradas declaraciones de algunos actores que priorizaron sus propios intereses”, finalmente cuatro grupos oferentes competirán de manera transparente por el apoyo de los acreedores. “Esta instancia confirma lo que siempre sostuvimos: existía un futuro posible y valía la pena apostar por la continuidad de la empresa”, sostuvieron.

Los acreedores remarcaron el carácter inédito del proceso: “Por primera vez en la historia de los procesos concursales en la Argentina, los acreedores granarios tenemos la oportunidad de construir un desenlace distinto, sin desguaces ni maniobras que sólo beneficien a unos pocos, sino con un horizonte que priorice el interés colectivo y el futuro del país”.

En ese marco, manifestaron que acompañarán la propuesta que contribuyeron a elaborar junto a Grassi S.A., ya que refleja “un verdadero interés en sostener la operación de la compañía, proteger a sus trabajadores y asegurar la recuperación del 100% de lo adeudado desde 2019, en condiciones transparentes y justas”