Actitud Solidaria asiste a 248 personas en situación de calle en Santa Fe y piden donaciones para el frío

La ONG Actitud Solidaria remarcó que son 248 las personas en situación de calle que asisten. Destacaron que "no se ven niños". Necesitan mercadería para acompañar el voluntariado.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la situación de las personas en situación de calle en Santa Fe vuelve a estar en el centro de la preocupación social. Según Luis Mónaco, referente de la ONG local Actitud Solidaria , el número de personas que viven a la intemperie no deja de crecer cada año.

“Es preocupante la situación porque no disminuye, va continuamente en aumento la cantidad de gente en situación de calle”, afirmó Mónaco en diálogo con LT 10. Desde hace 15 años coordina tareas de asistencia directa junto a un grupo de voluntarios. “Comenzamos con 27 personas en situación de calle y ahora son 248 las que están registradas”, detalló.

La organización no solo atiende a personas que viven en las calles de la ciudad, sino también a quienes, por distintos motivos, han quedado varados en Santa Fe. “Hay mucha gente de paso, del interior o de otras provincias que están en algunos sectores de la calle y han quedado varados sin tener el dinero para volver a sus lugares”, explicó.

Afirmaron que no se ven niños en situación de calle

A pesar de la crudeza del fenómeno, desde la ONG destacan que no se observa presencia significativa de niños viviendo en la calle, aunque sí algunos en situación de vulnerabilidad. “La gente que nosotros asistimos en situación de calle tiene hijos, pero están en casa de sus abuelos. A veces vemos algunos chicos que piden en algún semáforo, a quienes tampoco le negamos la bandeja de comida obviamente, pero no vemos chicos en situación de calle”, aclaró Mónaco.

personas en situacion de calle santa fe somos actitud solidaria ayuda.jpg

Frente al frío, la urgencia crece. “Es lamentable, más estos días de frío, tenemos que ponernos en el lugar de esta gente porque no están ahí porque quieren”, subrayó el referente.

A lo largo de su trayectoria, Actitud Solidaria ha decidido mantenerse al margen de disputas políticas. “Nunca en estos 15 años quisimos involucrarnos en cuestión de números de gente asistida para competir con la política, lo que manejamos es real y trabajamos todo el año”, afirmó. Y añadió: “El año pasado atendimos un promedio de 180 personas, que por ahí disminuían porque se iban dispersando. Se incrementó un poco, no de forma alarmante sino que sigue en aumento paulatino. No es de estos últimos años y no es progresivo por un Gobierno u otro”.

Una de las señales más claras del agravamiento de la situación, según relatan desde la ONG, es la reacción de la propia gente: “Cuando estamos dando una bandeja de comida en alguna esquina, por ahí se acerca alguien y pide una bandeja. Nos da la pauta de que la gente tal vez perdió un poco la vergüenza de pedir”.

Frente a este escenario, Mónaco reclama políticas públicas concretas: “No hay una política para la gente en situación de calle, creo que pasa por ahí la situación”, afirmó.

Actitud Solidaria y la necesidad de alimentos

Además de alimentos, las necesidades más urgentes se multiplican con el invierno. “Se necesita mucha mercadería como puré de tomate, café, infusiones, leche, azúcar, fideos, arroz, polenta, masitas dulces y saladas, carne, verduras, de todo necesitamos. Y ahora que comenzó el frío intenso el pedido principal son buzos, pantalones, abrigo, medias, guantes, gorros, mantas, calzado del 40 en adelante”, enumeró.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad: “Voluntarios se necesitan siempre, como gente que pueda disponer de un auto en la semana para repartir la comida, esto es de puertas abiertas y sin ninguna edad de restricción. Necesitamos mucha ayuda para la gente en situación de calle”, concluyó.