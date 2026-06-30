Desde este 1 de julio, la administración central provincial va a operar con expedientes digitales. El Gobierno destacó que el cambio reducirá la burocracia, agilizará los trámites y mejorará la transparencia. Más de 1,7 millones de santafesinos ya cuentan con la ID Ciudadana para acceder a los servicios de "Mi Santa Fe".

Adiós al papel: desde este miércoles, Santa Fe digitaliza todos los trámites de la administración pública

La administración pública de Santa Fe inició este martes una de las transformaciones más importantes de su historia . Desde el 1 de julio , todos los expedientes de la administración central provincial comenzaron a tramitarse de manera completamente digital , dejando atrás el uso del papel como soporte principal de la gestión estatal.

La medida forma parte de la estrategia de modernización Territorio 5.0 , impulsada por el Gobierno provincial, y busca agilizar los procedimientos administrativos, reducir tiempos, mejorar la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos .

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que la iniciativa representa un cambio profundo en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Adiós al papel: desde este miércoles, Santa Fe digitaliza todos los trámites de la administración pública

"Después de dos años y medio de un trabajo silencioso, estamos pasando del atraso a un Estado cercano, digital, transparente y más eficiente. Con los meses los santafesinos se van a dar cuenta de lo que logramos y van a sentirse respetados", afirmó.

El mandatario sostuvo además que la digitalización permitirá poner fin a las demoras y la burocracia que durante años caracterizaron a numerosos trámites administrativos.

"Muchas veces los santafesinos fueron rehenes de los papeles y la burocracia, perdiendo un tiempo valioso en largas colas o teniendo que golpear las puertas de muchas oficinas", señaló.

Qué cambia desde ahora

Con la puesta en marcha del nuevo sistema, los expedientes dejarán de trasladarse físicamente entre oficinas y pasarán a gestionarse íntegramente mediante plataformas digitales.

El esquema incorpora firma electrónica, seguimiento en tiempo real y trazabilidad completa de cada actuación administrativa, lo que, según el Gobierno, permitirá acortar plazos, disminuir costos operativos, reducir el consumo de papel y fortalecer los mecanismos de control.

Pullaro destacó además la participación de los trabajadores estatales durante el proceso de implementación.

"El acompañamiento del plantel de empleados públicos fue total. Ya hay trámites que llevaban años y ahora se resuelven en menos de una semana. Eso es cambiar, es animarse y es resultado concreto", sostuvo.

Más de 1,7 millones de usuarios ya tienen ID Ciudadana

La digitalización también consolida el rol de "Mi Santa Fe", la aplicación oficial que centraliza el acceso a los servicios digitales del Gobierno provincial.

Actualmente, más de 1.700.000 santafesinos ya cuentan con su ID Ciudadana, la credencial digital que desde este martes se convirtió en la llave de acceso al nuevo sistema de Gobierno Digital.

A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar documentación personal, acceder a datos del Registro Civil, visualizar el carnet de vacunación, realizar trámites vinculados a la licencia de conducir, descargar boletas de impuestos, consultar deudas y recibir notificaciones oficiales mediante el Domicilio Digital, entre otros servicios.

El desafío del "Barrio Digital"

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, utilizó la idea de un "Barrio Digital" para describir el nuevo ecosistema tecnológico que impulsa la Provincia.

"El Barrio Digital que sucede en internet también tiene convivencia civil. Queremos que los santafesinos se sientan orgullosos cuando empiecen a transitar este nuevo barrio, con herramientas y derechos como no sucedió todavía en ninguna otra provincia de la República Argentina", expresó.

Desde el Gobierno sostienen que la eliminación definitiva del expediente en papel marca un antes y un después en el funcionamiento de la administración pública, al reemplazar un modelo basado en documentación física por uno completamente digital, con procesos más ágiles, accesibles y transparentes.