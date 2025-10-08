Uno Santa Fe | Santa Fe | hundimiento

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

El pozo fue señalizado de forma precaria y genera riesgos para vehículos y peatones

8 de octubre 2025 · 10:32hs
Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Vecinos de barrio Candioti manifestaron su preocupación por el hundimiento que se produjo en la intersección de Dorrego e Ituzaingó, donde el asfalto cedió y provocó una importante depresión en la calzada.

El pozo fue precariamente señalizado con cajones de madera y cartones, a la espera de una intervención oficial, ya que representa un peligro para quienes circulan por la zona, especialmente para motociclistas y ciclistas.

En el lugar trabajó personal policial para advertir a los conductores, mientras los frentistas reclaman una reparación urgente. “Hace varios días que está así, y cada vez se hunde más”, comentó un vecino que vive a pocos metros del cruce.

pozo

hundimiento Ituzaingó barrio Candioti
