La Municipalidad de Santo Tomé acompañó una nueva edición de la campaña "Santoto se viste de Rosa"

El evento, impulsado por TeMA (Tecnología Médica de Avanzada), tuvo como objetivo central destacar la importancia de los controles médicos y la detección temprana, pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

8 de octubre 2025 · 09:34hs
La Municipalidad de Santo Tomé acompañó la segunda edición de la campaña de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, bajo el lema “Santoto se viste de Rosa”, una iniciativa que volvió a teñir la ciudad de compromiso, solidaridad y esperanza.

El evento, impulsado por TeMA (Tecnología Médica de Avanzada) con el apoyo del municipio, convocó a la comunidad en una jornada que combinó la promoción de la salud con un espacio de encuentro comunitario y reflexión. La propuesta tuvo como objetivo central destacar la importancia de los controles médicos y la detección temprana, pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Entre las presencias destacadas, se contó con la participación de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien una vez más demostró su compromiso con la comunidad de Santo Tomé y con las causas vinculadas a la salud y la prevención.

En ese marco, el Intendente Miguel Weiss Ackerley, manifestó: "Este encuentro es importante por su mensaje, sobre la concientización para prevenir el cáncer de mama", al mismo tiempo que celebró la organización y la participación de las más de 1.500 mujeres que se sumaron y le dedicó un agradecimiento especial a la Vicegobernadora Gisela Scaglia: "en Santo Tomé nos estamos acostumbrando a que el gobernador y la vice estén en nuestra ciudad, algo que es novedoso y que lo celebro, ya que trabajamos juntos en distintas áreas de gobierno para traer soluciones para Santo Tomé".

La actividad contó además con premios, sorteos y sorpresas para quienes participaron, así como con el acompañamiento de emprendimientos y empresas locales que se sumaron como sponsors para hacer posible la realización del evento.

Desde la Municipalidad de Santo Tomé, junto a instituciones locales, se continúa trabajando para fortalecer la promoción de la salud y acompañar a la comunidad en acciones que fomenten la prevención y el cuidado integral.

