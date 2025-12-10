Adopciones: abren la última inscripción del año para aspirantes a guarda

La convocatoria estará disponible hasta fin de mes para quienes deseen incorporarse al registro oficial de postulantes. Se realiza de manera virtual y exige cumplir con una serie de requisitos documentales y entrevistas de evaluación. Los detalles

El Registro Único de Aspirantes para Guarda Adoptiva (Ruaga) abrió su última inscripción del año , que podrá realizarse del 10 al 20 de diciembre de manera online . Para anotarse, las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación solicitada.

El proceso de inscripción inicia con la presentación del Formulario F1, q ue debe enviarse a los correos electrónicos del registro publicados en el sitio web oficial de la provincia. Una vez recibido, los postulantes obtendrán una confirmación por correo, junto con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Tras participar de esos encuentros, deberán presentar el Formulario F2 y la documentación requerida. Para consultas, está disponible el número 3426400454 de lunes a viernes de 8 a 13. El trámite no exige intervención de un abogado.

Requisitos

Para registrarse, es obligatorio completar el Formulario F1 con los datos personales y temas sugeridos para el taller informativo. Debe enviarse por correo electrónico a la sede más cercana al domicilio del aspirante entre el 10 y el 20 de diciembre de 2025, a las siguientes direcciones:

Además, es indispensable participar del encuentro informativo virtual con profesionales del Ruaga y otros aspirantes. Estas reuniones se realizarán el 26 de diciembre para quienes residan en Santa Fe y el 29 de diciembre para quienes pertenezcan a la zona Rosario.

Posteriormente se debe entregar el Formulario F2 con la documentación solicitada, entre la cual figuran:

Fotocopia/s de DNI más original/es para verificación

Certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Certificados de Antecedentes Penales

Copias certificadas de actas de nacimiento de los hijos

Para acreditar estado civil, según la situación personal, se requiere:

Copia certificada del acta de matrimonio

Copia certificada del acta de defunción del cónyuge

Sentencias de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada

Sentencias de incapacidad o capacidad restringida del cónyuge/conviviente

Acta de inscripción de unión convivencial

Documentación que acredite unión convivencial

Documentación que pruebe la separación de hecho

Para aspirantes extranjeros, se solicita demostrar residencia en el país por más de cinco años. También se establece como edad mínima para realizar el trámite los 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente sí cumpla con este requisito.

Nuevas sedes del Ruaga

El horario de atención en todas las oficinas es de lunes a viernes de 8 a 13.

Santa Fe

Hipólito Irigoyen 2375

Tel.: 3426400454

Rosario

Zeballos 1898

Reconquista

Hipólito Irigoyen 1500

Tel.: 3482449362