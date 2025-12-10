Unión, alerta: Tagliamonte rompió el silencio y contó qué será de su futuro

Matías Tagliamonte, quien es prioridad para Leonardo Madelón en Unión, se refirió a su futuro, donde Racing lo considera para el 2026.

Matías Tagliamonte aprovechó el cierre del año para viajar a Bariloche, donde encabezó una clínica para jóvenes arqueros y, en ese marco, brindó una entrevista a Bariló Noticias. Allí repasó su situación personal tras haber finalizado su contrato con Unión , analizó el semestre deportivo y dejó en claro que su futuro inmediato todavía está envuelto en incertidumbres.

El arquero, que había sido una de las piezas destacadas del Tatengue durante la temporada, se reencontró con colegas y chicos de la zona en un ambiente distendido, aunque no evitó responder sobre los movimientos contractuales que marcaron las últimas semanas. Unión había notificado a Racing que ejecutaría la opción de compra —tasada en 500.000 dólares por un porcentaje del pase— antes del 30 de noviembre. Sin embargo, llegado el día límite, la institución santafesina no realizó el depósito correspondiente, lo que dejó sin efecto la operación.

En Avellaneda, mientras tanto, el panorama cambió rápidamente: la salida confirmada de Gabriel Arias y la posibilidad de que Facundo Cambeses emigre en el mercado de pases reubicaron a Tagliamonte dentro de las prioridades del club, que ahora lo contempla como una alternativa seria para renovar la competencia en el arco.

Un balance deportivo marcado por la paridad del torneo

Consultado por la temporada que acaba de terminar, el arquero describió un campeonato “muy difícil y muy parejo”, reafirmando la idea de que el fútbol argentino mantiene un nivel de exigencia constante.

“Siempre es complicado, siempre da que hablar. Tuvimos un gran semestre, más allá de que no pudimos seguir avanzando en los playoffs”, reconoció durante la entrevista.

Tagliamonte también valoró el hecho de que Unión haya peleado por objetivos importantes durante buena parte del año y destacó la chance que tuvo el plantel de competir por la clasificación a torneos internacionales.

El análisis del torneo y los finalistas

En otro tramo de la conversación, el arquero analizó el desenlace del campeonato y coincidió en que llegaron a la final los equipos “más regulares” del año.

“Hace mucho tiempo que vienen haciendo muy bien las cosas. Es merecido”, afirmó, sin dudar, respecto a los clubes que disputaron el título.

Un futuro que todavía no está definido

Mientras disfruta de unos días de descanso en la Patagonia, el arquero admite que aún no tiene nada cerrado respecto a su próximo destino futbolístico.

“Todavía no tenemos nada pactado ni hablado. Estamos descansando y esperando que termine el torneo”, señaló, dejando abierta la puerta a cualquier escenario.

Con gratitud por la recepción de la ciudad, se despidió valorando la oportunidad de compartir la experiencia con chicos y entrenadores locales: “Estoy muy contento por estar acá y por poder participar de esta clínica”.

El futuro de Tagliamonte volverá a ser noticia en los próximos días, cuando Racing defina cómo rearmará su plantel de cara a la temporada 2026. Por ahora, su nombre figura entre las opciones para competir por el arco académico.