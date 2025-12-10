Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, alerta: Tagliamonte rompió el silencio y contó qué será de su futuro

Matías Tagliamonte, quien es prioridad para Leonardo Madelón en Unión, se refirió a su futuro, donde Racing lo considera para el 2026.

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 09:37hs
Unión, alerta: Tagliamonte rompió el silencio y contó qué será de su futuro

Matías Tagliamonte aprovechó el cierre del año para viajar a Bariloche, donde encabezó una clínica para jóvenes arqueros y, en ese marco, brindó una entrevista a Bariló Noticias. Allí repasó su situación personal tras haber finalizado su contrato con Unión, analizó el semestre deportivo y dejó en claro que su futuro inmediato todavía está envuelto en incertidumbres.

LEER MÁS: Unión, a la espera de un miércoles clave: se define el fixture de la Liga Profesional

El arquero, que había sido una de las piezas destacadas del Tatengue durante la temporada, se reencontró con colegas y chicos de la zona en un ambiente distendido, aunque no evitó responder sobre los movimientos contractuales que marcaron las últimas semanas. Unión había notificado a Racing que ejecutaría la opción de compra —tasada en 500.000 dólares por un porcentaje del pase— antes del 30 de noviembre. Sin embargo, llegado el día límite, la institución santafesina no realizó el depósito correspondiente, lo que dejó sin efecto la operación.

En Avellaneda, mientras tanto, el panorama cambió rápidamente: la salida confirmada de Gabriel Arias y la posibilidad de que Facundo Cambeses emigre en el mercado de pases reubicaron a Tagliamonte dentro de las prioridades del club, que ahora lo contempla como una alternativa seria para renovar la competencia en el arco.

Un balance deportivo marcado por la paridad del torneo

Consultado por la temporada que acaba de terminar, el arquero describió un campeonato “muy difícil y muy parejo”, reafirmando la idea de que el fútbol argentino mantiene un nivel de exigencia constante.

Embed

“Siempre es complicado, siempre da que hablar. Tuvimos un gran semestre, más allá de que no pudimos seguir avanzando en los playoffs”, reconoció durante la entrevista.

Tagliamonte también valoró el hecho de que Unión haya peleado por objetivos importantes durante buena parte del año y destacó la chance que tuvo el plantel de competir por la clasificación a torneos internacionales.

El análisis del torneo y los finalistas

En otro tramo de la conversación, el arquero analizó el desenlace del campeonato y coincidió en que llegaron a la final los equipos “más regulares” del año.

“Hace mucho tiempo que vienen haciendo muy bien las cosas. Es merecido”, afirmó, sin dudar, respecto a los clubes que disputaron el título.

Un futuro que todavía no está definido

Mientras disfruta de unos días de descanso en la Patagonia, el arquero admite que aún no tiene nada cerrado respecto a su próximo destino futbolístico.

“Todavía no tenemos nada pactado ni hablado. Estamos descansando y esperando que termine el torneo”, señaló, dejando abierta la puerta a cualquier escenario.

LEER MÁS: Unión se queda sin arqueros y en Uruguay aparece un primer candidato

Con gratitud por la recepción de la ciudad, se despidió valorando la oportunidad de compartir la experiencia con chicos y entrenadores locales: “Estoy muy contento por estar acá y por poder participar de esta clínica”.

El futuro de Tagliamonte volverá a ser noticia en los próximos días, cuando Racing defina cómo rearmará su plantel de cara a la temporada 2026. Por ahora, su nombre figura entre las opciones para competir por el arco académico.

Unión Tagliamonte Racing
Noticias relacionadas
alessio confirmo su retiro en union: el cuerpo me esta pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

esta en duda tambien la chance de que union realice la pretemporada en montevideo

Está en duda también la chance de que Unión realice la pretemporada en Montevideo

union se queda sin arqueros y en uruguay aparece un primer candidato

Unión se queda sin arqueros y en Uruguay aparece un primer candidato

sacudon en union: seigorman ya no es el dt y comienza la busqueda de sucesor

Sacudón en Unión: Seigorman ya no es el DT y comienza la búsqueda de sucesor

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles