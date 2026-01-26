Uno Santa Fe | Santa Fe | autos

Advierten que la mitad de los autos que circulan por rutas de Santa Fe no tienen la Revisión Técnica Obligatoria

La Agencia Provincial de Seguridad Vial detectó, en más de 2.500 controles, que 1 de cada 2 autos no contaba con el trámite y llama a cumplir la verificación

26 de enero 2026 · 07:41hs
En Santa Fe

En Santa Fe, casi la mitad de los dueños de autos no cumple la revisión técnica vehicular

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) detectó que, sobre el total de los autos controlados en rutas y ciudades de Santa Fe en el marco del primer mes del Operativo Verano, casi 50% no tenían la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día.

En concreto, se realizaron más de 2.500 controles en los que se fiscalizaron más de 70.000 vehículos, tanto registrados en Santa Fe como en otras provincias. Y otro dato alarmante es que “del total de los vehículos radicados en la provincia de Santa Fe, solo 34% hace la revisión técnica”.

RTO.jpg
Los talleres habilitados para tramitar la RTO cuestionaron severamente al decreto que desregula el sistema.

Así lo advirtió Carlos López, director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, quien remarcó que “durante los controles que se hicieron hasta el momento, uno de cada dos vehículos no tenía la revisión técnica”.

En diálogo con El Contestador (Radio 2), López remarcó la importancia de cumplir con la RTO puesto que “la incidencia que tiene la seguridad vehicular en el total de accidentes de tránsito es de 25%”.

Con respecto a los aspectos que se incluyen en la revisión, explicó que “son más de 300 puntos, muchos de ellos críticos y que solo pueden controlarse con equipos que están en los centros de inspección y no en talleres mecánicos” convencionales.

La inspección permite detectar fallas en los sistemas de frenos e iluminación, inspeccionar el tren delantero, identificar emisión de sustancias contaminantes y revisar las condiciones generales de seguridad del vehículo.

López también recordó que, para vehículos 0 km, la primera RTO se hace a los tres años del patentamiento, luego cuando se cumplen los cinco años, y a partir de los siete años se realiza nuevamente y se repite de forma anual. Al final de cada revisión se entrega “una ficha con todas las anomalías identificadas” para luego solucionarlas en el taller correspondiente.

Foco en la educación vial en Santa Fe

El director de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular indicó que, durante el último tiempo, “el índice de rechazados y condicionales creció solamente 1,5%”. Es decir, quienes acuden a cumplir con la RTO tienen sus autos en buenas condiciones prácticamente en la totalidad de los casos. Por lo que el foco está puesto en quienes no se presentan.

“Lo que tenemos que potenciar es la docencia para que la gente tome conciencia de la importancia de tener chequeado el vehículo, tanto para el dueño como para terceros”, señaló López sobre el procedimiento, que es de carácter obligatorio para todos los autos registrados en la provincia.

El precio oficial de la RTO en Santa Fe, fijado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, es de $60.000 para vehículos particulares (autos y camionetas). El valor es el mismo en los 28 talleres habilitados en la provincia. La información vinculada con este trámite se puede consultar en la web oficial.

Qué documentación se solicita en los controles a los vehículos

Desde el organismo provincial indicaron que en los puestos fijos y móviles dispuestos en toda la provincia será requerida la siguiente documentación obligatoria:

  • DNI del conductor;
  • Licencia de conducir vigente, en formato físico o digital, con domicilio coincidente con el DNI;
  • Póliza de seguro en vigencia (física o digital);
  • Identificación del vehículo mediante Tarjeta Verde;
  • Revisión Técnica Obligatoria (RTO);
  • Matafuego vigente y balizas triangulares (su falta es causal de sanción);
  • En vehículos con GNC, autorización correspondiente.

Desde la APSV subrayaron que circular con la documentación en regla es una condición básica para la seguridad vial y para evitar sanciones durante los controles de rutina que se desarrollan en el marco del Operativo Verano.

