Uno Santa Fe | Santa Fe | Quini 6

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 25 de enero

El sorteo de este domingo 25 de enero del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad La Segunda.

26 de enero 2026 · 08:06hs
Quini 6 sumó un nuevo millonario

Quini 6 sumó un nuevo millonario

El sorteo de este domingo 25 de enero del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad del La Segunda. El jugador de la localidad de San Vicente, en la Provincia de Buenos Aires, ganó con la combinación: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15.

Se hizo acreedor de más de $1.270 millones. La boleta se jugó en la agencia N.º 074895-000.

Además, hubo 14 ganadores millonarios en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo del Quini 6 será de $13.400.000.000

El Quini 6 número 3.342, sorteado este domingo 25 de enero, quedó vacante en los principales premios de las modalidades Tradicional y Revancha, mientras que en La Segunda hubo un ganador que se llevó más de 1.200 millones de pesos. El ganador hizo su apuesta en una agencia de la localidad bonaerense de San Vicente y acertó los seis números.

En tanto, el Siempre Sale se repartió entre 14 apostadores que lograron cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevará cerca de 27 millones de pesos.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.342 del domingo 25 de enero

Tradicional del Quini 6

42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21

El pozo quedó vacante con más de $5.909 millones.

La Segunda del Quini 6

38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15

Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se lleva más de $1.270 millones.

La Revancha del Quini 6

10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45

El pozo quedó vacante con más de $5.521 millones.

Siempre Sale del Quini 6

12 - 40 - 13 - 18 - 38 - 10

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se llevará más de $27 millones.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 14, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.700.000.000.

Quini 6 millonario domingo pozo números
Noticias relacionadas
abre la inscripcion al boleto educativo: todo lo que tenes que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

controles de alcoholemia en la maraton santa fe?coronda: las multas llegan a los 4 millones de pesos

Controles de alcoholemia en la maratón Santa Fe–Coronda: las multas llegan a los 4 millones de pesos

La víctima de homicidio, el panadero José Jahari Sofiudin, falleció tras 17 días de agonía

Comienza el juicio por homicidio al panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo: pedirán perpetua

Alerta amarilla: calor extremo en Santa Fe

Santa Fe bajo fuego: rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y la máxima rozará los 40 °C

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"