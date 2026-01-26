Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 25 de enero

El sorteo de este domingo 25 de enero del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad La Segunda.

El sorteo de este domingo 25 de enero del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad del La Segunda. El jugador de la localidad de San Vicente, en la Provincia de Buenos Aires, ganó con la combinación: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15 .

Se hizo acreedor de más de $1.270 millones. La boleta se jugó en la agencia N.º 074895-000.

Además, hubo 14 ganadores millonarios en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo del Quini 6 será de $13.400.000.000

El Quini 6 número 3.342, sorteado este domingo 25 de enero, quedó vacante en los principales premios de las modalidades Tradicional y Revancha, mientras que en La Segunda hubo un ganador que se llevó más de 1.200 millones de pesos. El ganador hizo su apuesta en una agencia de la localidad bonaerense de San Vicente y acertó los seis números.

En tanto, el Siempre Sale se repartió entre 14 apostadores que lograron cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevará cerca de 27 millones de pesos.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.342 del domingo 25 de enero

Tradicional del Quini 6

42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21

El pozo quedó vacante con más de $5.909 millones.

La Segunda del Quini 6

38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15

Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se lleva más de $1.270 millones.

La Revancha del Quini 6

10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45

El pozo quedó vacante con más de $5.521 millones.

Siempre Sale del Quini 6

12 - 40 - 13 - 18 - 38 - 10

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se llevará más de $27 millones.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 14, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.700.000.000.