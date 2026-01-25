Uno Santa Fe | Santa Fe | estacionamiento medido

El nuevo estacionamiento medido comenzará a funcionar en marzo: el pintado de las dársenas se realizará en horario nocturno

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, confirmó que las nuevas dársenas se pintarán de noche para no afectar el tránsito. La nueva aplicación podrá detectar automáticamente cuándo el vehículo se retira del lugar.

25 de enero 2026 · 20:39hs
El proceso de renovación del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe ya tiene fecha de finalización: los primeros días de marzo. Durante febrero, el municipio ejecutará un intenso cronograma de trabajo para dejar lista la infraestructura que permitirá el salto tecnológico de la patente al uso de espacio físico.

Pintura nocturna de dársenas

Para evitar el colapso vehicular en el microcentro, las cuadrillas municipales trabajarán exclusivamente en horario nocturno, de 21 a 5. El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, aclaró que habrá una notificación previa a los vecinos de cada cuadra para que retiren sus vehículos y permitan la demarcación de las nuevas plazas.

El cambio más radical no es estético, sino funcional. Al estacionar, el usuario deberá ingresar en la app el código de cuatro dígitos que estará pintado en el suelo de su dársena. Para finalizar el consumo de crédito, el sistema ofrece dos alternativas de vanguardia:

Botón manual: el usuario presiona "finalizar" al subir al auto.

Geolocalización automática: si el usuario tiene activo el GPS de su celular, la aplicación detectará que el teléfono se aleja del punto donde se registró el estacionamiento y cortará el consumo de forma automática.

Claves de la transición en febrero

Para que el traslado de fondos entre la vieja y la nueva aplicación sea ordenado y sin errores, se ratificaron las limitaciones temporales para este mes:

Sin saldo negativo: el límite permitido será de $0. Se recomienda a los usuarios cargar solo lo necesario para el uso diario.

Carga tope: el máximo permitido será de $10.000.

Migración de saldos: el objetivo es vaciar paulatinamente la billetera virtual del sistema antiguo para que, en marzo, el traspaso del remanente a la nueva plataforma sea ágil.

Este nuevo esquema no solo busca modernizar el cobro, sino también optimizar el control de los inspectores, quienes ya no buscarán patentes al azar, sino que podrán verificar instantáneamente si una dársena ocupada ha registrado su pago correspondiente.

