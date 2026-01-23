Uno Santa Fe | Santa Fe | Narcotest

Santa Fe evalúa implementar narcotests en rutas y autopistas provinciales

La Agencia Provincial de Seguridad Vial analiza incorporar controles de narcolemia para detectar consumo de drogas en conductores con conductas sospechosas

23 de enero 2026 · 12:04hs
Controles en el marco del Operativo Verano en Santa Fe.

Controles en el marco del "Operativo Verano" en Santa Fe.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial evalúa incorporar dispositivos de detección de drogas para controles en conductores con conductas sospechosas. La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y requiere análisis legal y capacitación específica.

La provincia de Santa Fe comenzó a dar los primeros pasos para avanzar en la implementación de controles de narcolemia en rutas y autopistas, una medida que busca reforzar la seguridad vial y complementar los habituales operativos de alcoholemia.

Así lo confirmó Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quien explicó que actualmente se están realizando averiguaciones para incorporar dispositivos de detección rápida de drogas, similares a los que ya fueron utilizados en el Ministerio de Justicia y Seguridad.

“Son equipos muy prácticos, funcionan como un chupetín que se coloca en la boca, se humedece con saliva y luego se introduce en un dispositivo que permite detectar hasta seis tipos de drogas, como opiáceos, anfetaminas y cannabinoides”, detalló el funcionario en diálogo con Telefé Santa Fe.

Controles ante conductas sospechosas

Según indicó Torres, la intención es utilizar estos narcotests principalmente en situaciones puntuales: “Sobre todo cuando se detectan conductas raras o actitudes que llaman la atención, y el control de alcoholemia da negativo”.

En esos casos, los agentes de la Guardia Provincial de Seguridad Vial podrían recurrir a este tipo de pruebas para determinar si el conductor se encuentra bajo los efectos de estupefacientes.

No obstante, el titular de la APSV aclaró que el proyecto aún se encuentra en una fase preliminar, ya que deben definirse aspectos clave del procedimiento. “Estamos evaluando con las áreas legales cómo se implementaría, cuál sería el protocolo y de qué manera se actuaría ante un resultado positivo”, señaló.

Adquisición, capacitación y criterios de actuación

Otro de los puntos en análisis es la adquisición de los equipos, que no tendrían un costo bajo. “Sabemos que no son baratos. En el Ministerio de Justicia y Seguridad se utilizó un servicio provisto por una empresa, y ahora estamos evaluando las distintas alternativas”, explicó Torres.

Además, remarcó que será necesaria una capacitación específica para el personal, tanto en el uso de los dispositivos como en los pasos a seguir según el tipo de sustancia detectada.

Desde su mirada médica, el funcionario también puso el foco en la complejidad del tema: “No es lo mismo una persona con cocaína encima que alguien que mascó hojas de coca o fumó marihuana. Por eso es clave definir bien los criterios”.

La conducta del conductor, un factor clave

Más allá del resultado del test, Torres subrayó que la conducta y actitud del conductor seguirá siendo determinante. “Si es una persona agresiva, alterada, sin coordinación de reflejos, evidentemente no puede seguir al mando de un vehículo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la decisión final también dependerá del criterio del oficial que esté realizando el operativo, siempre priorizando la seguridad vial y la prevención de siniestros.

“La decisión política está tomada: queremos avanzar para que Santa Fe no tenga solo controles de alcoholemia, sino también controles de narcolemia, ya sea de forma aleatoria o en casos puntuales”, concluyó el director de la APSV.

