Uno Santa Fe | Santa Fe | juicio

Comienza el juicio por homicidio al panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo: pedirán perpetua

El fiscal del juicio pedirá pena máxima para Miguel A. Martínez, quien en 2022 le arrojó un balde con grasa hirviendo a José Jahari Sofiudin mientras descansaba

26 de enero 2026 · 10:27hs
La víctima de homicidio

La víctima de homicidio, el panadero José Jahari Sofiudin, falleció tras 17 días de agonía

Este lunes comienza el juicio contra Miguel Alejandro Martínez de 33 años, el panadero acusado de matar a su compañero de trabajo, José Jahari Sofiudin de 47, con la grasa hirviendo de las tortas fritas dentro de un local ubicado en Santiago al 4700 en la ciudad de Rosario.

El ataque ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y la víctima falleció 17 días después, luego de una agonía inenarrable. La Fiscalía adelantó el pedido de prisión perpetua junto con la querella.

El legajo del crimen quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, quien este lunes, antes del comienzo del juicio, dijo en conferencia de prensa: “Eran compañeros de trabajo de una panadería. Contemplamos un hecho de alevosía, de actuar sobre seguro aprovechando el estado de indefensión de la víctima. El autor, el acusado, esperó que (la víctima) se acostara en el lugar de descanso y ahí le arrojó el balde. La alevosía comprende una premeditación”.

El acusado no negó la autoría del homicidio

Saldutti también añadió que en una de las audiencias de la causa, Martínez no negó la autoría material del homicidio. “No entendemos un móvil lógico de un hecho tan violento y tan sangriento. Familiares y allegados a la víctima hablan de que le tenía celos, pero no hay justificación para actuar de esa manera”, concluyó.

El debate oral y público, que podría llevarse a cabo durante toda esta semana, está a cargo del tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Leiva.

Por su parte, la abogada Verónica Colman, representante de la querella, explicó en diálogo con Radio 2 que durante el proceso judicial aportaron “prueba documental, videos y testigos que son claves” para acreditar que Martínez mató a Sofiudin.

grasa hirviendo panadero

La terrible agresión que terminó en la muerte de Sofiudin ocurrió el 7 de diciembre de 2022 en un local de Santiago al 4700 en la ciudad de Rosario, a las 6.30. José se encontraba en la panadería junto con dos colegas. Martínez calentó la grasa que se utiliza para hacer tortas fritas y le arrojó el material sobre el cuerpo, mientras este dormía en un descanso.

José fue sometido a operaciones en la sala de terapia intensiva del hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), hasta que el 24 de diciembre falleció. Martínez, en tanto, estuvo prófugo casi dos meses. Lo detuvieron en febrero del 2023 en la zona oeste de Rosario, cerca del límite del municipio. En enero, mientras permanecía prófugo, amenazó vía Facebook a la esposa de la víctima.

juicio grasa hirviendo panadero Rosario homicidio
Noticias relacionadas
Alerta amarilla: calor extremo en Santa Fe

Santa Fe bajo fuego: rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y la máxima rozará los 40 °C

Quini 6 sumó un nuevo millonario

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 25 de enero

En Santa Fe, casi la mitad de los dueños de autos no cumple la revisión técnica vehicular

Advierten que la mitad de los autos que circulan por rutas de Santa Fe no tienen la Revisión Técnica Obligatoria

el nuevo estacionamiento medido comenzara a funcionar en marzo: el pintado de las darsenas se realizara en horario nocturno

El nuevo estacionamiento medido comenzará a funcionar en marzo: el pintado de las dársenas se realizará en horario nocturno

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"