Comienza el juicio por homicidio al panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo: pedirán perpetua

El fiscal del juicio pedirá pena máxima para Miguel A. Martínez, quien en 2022 le arrojó un balde con grasa hirviendo a José Jahari Sofiudin mientras descansaba

Este lunes comienza el juicio contra Miguel Alejandro Martínez de 33 años , el panadero acusado de matar a su compañero de trabajo, José Jahari Sofiudin de 47 , con la grasa hirviendo de las tortas fritas dentro de un local ubicado en Santiago al 4700 en la ciudad de Rosario.

El ataque ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y la víctima falleció 17 días después, luego de una agonía inenarrable . La Fiscalía adelantó el pedido de prisión perpetua junto con la querella.

El legajo del crimen quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, quien este lunes, antes del comienzo del juicio, dijo en conferencia de prensa: “Eran compañeros de trabajo de una panadería. Contemplamos un hecho de alevosía, de actuar sobre seguro aprovechando el estado de indefensión de la víctima. El autor, el acusado, esperó que (la víctima) se acostara en el lugar de descanso y ahí le arrojó el balde. La alevosía comprende una premeditación”.

El acusado no negó la autoría del homicidio

Saldutti también añadió que en una de las audiencias de la causa, Martínez no negó la autoría material del homicidio. “No entendemos un móvil lógico de un hecho tan violento y tan sangriento. Familiares y allegados a la víctima hablan de que le tenía celos, pero no hay justificación para actuar de esa manera”, concluyó.

El debate oral y público, que podría llevarse a cabo durante toda esta semana, está a cargo del tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Leiva.

Por su parte, la abogada Verónica Colman, representante de la querella, explicó en diálogo con Radio 2 que durante el proceso judicial aportaron “prueba documental, videos y testigos que son claves” para acreditar que Martínez mató a Sofiudin.

grasa hirviendo panadero

La terrible agresión que terminó en la muerte de Sofiudin ocurrió el 7 de diciembre de 2022 en un local de Santiago al 4700 en la ciudad de Rosario, a las 6.30. José se encontraba en la panadería junto con dos colegas. Martínez calentó la grasa que se utiliza para hacer tortas fritas y le arrojó el material sobre el cuerpo, mientras este dormía en un descanso.

José fue sometido a operaciones en la sala de terapia intensiva del hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), hasta que el 24 de diciembre falleció. Martínez, en tanto, estuvo prófugo casi dos meses. Lo detuvieron en febrero del 2023 en la zona oeste de Rosario, cerca del límite del municipio. En enero, mientras permanecía prófugo, amenazó vía Facebook a la esposa de la víctima.