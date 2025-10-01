Uno Santa Fe | Santa Fe | Báscolo

Advierten que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

El ministro de Trabajo provincial alertó por la fuerte caída de la actividad económica en el segundo semestre y advirtió que, aunque aún no se refleja en despidos masivos, el escenario laboral es “preocupante”. Entre los casos más graves hay atrasos salariales, concursos y pedidos de quiebra.

1 de octubre 2025 · 19:46hs
Advierten que la profunda recesión ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

La situación del empleo en Santa Fe atraviesa un momento de tensión. El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, describió un panorama “de profunda recesión” que afecta a distintos sectores de la economía y que, aunque todavía no se refleja en despidos masivos, enciende “todas las luces amarillas” en el mercado laboral.

“Lo que nosotros estamos viendo es que hay una profunda recesión, una profunda caída en la actividad económica. Obviamente que eso todavía no se traduce en la misma magnitud en pérdidas de puestos de trabajo, pero sí es una luz amarilla que tenemos nosotros”, sostuvo el funcionario.

Según explicó, el gobierno esperaba que en el segundo semestre de 2025 comenzara un proceso de recuperación tras un 2024 con fuerte caída de la actividad, pero ese escenario no se concretó: “Había arrancado con números verdes en el primer semestre, pero en el segundo semestre es notoria la caída”.

LEER MÁS: La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

Pérdidas de empleo

Aunque las pérdidas de empleo no son significativas, Báscolo indicó que la recesión se manifiesta en atrasos salariales y suspensiones. “En Celulosa (Capitán Bermúdez) son 650 trabajadores que no están cobrando hace dos meses, una empresa que no trabaja hace tres o cuatro meses. Lo mismo Basali (Firmat), lo mismo SanCor (sede en Rafaela), lo mismo la empresa láctea Verónica”, señaló.

La situación se agrava por factores estructurales: caída del consumo interno, ingreso de productos importados y contrabando, que golpean a rubros como el textil, el calzado y las bebidas.

A esto se suma el impacto de la suba de las tasas de interés, que afecta a empresas, consumidores y al propio Estado. “Ordenar la macro es necesario, pero no suficiente para reactivar la micro. Y hoy ni siquiera vemos que la macro esté ordenada”, advirtió el ministro.

La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

Para Báscolo, el cuadro que enfrentan compañías es representativo de lo que ocurre en la provincia y el país. “Hay caída del mercado interno, ingreso de productos importados, tambien contrabando, tasas de interés que asfixian a las PyMEs y un escenario macroeconómico que no se termina de ordenar”, resumió en declaraciones al programa "El cuarto poder", que se emite por LT10.

En este contexto de dificultad, el empleo todavía resiste, pero la recesión ya está dejando marcas profundas en el entramado productivo santafesino.

Empresa por empresa: cinco casos críticos en la provincia

Basali

La situación de la fabricante de maquinaria agrícola de Firmat es “muy compleja”. “Estamos en el peor de los contextos para el rubro”, resumió Báscolo.

La apertura a la importación, el tipo de cambio y el salto de las tasas de interés —que hoy oscilan entre 80% y 100% anual— paralizaron las ventas y complicaron el acceso a créditos.

La empresa lleva dos meses sin actividad, con atrasos salariales que incluyen agosto, septiembre, parte de julio y el aguinaldo.

En una audiencia reciente se discutió cómo saldar la deuda y cómo organizar el trabajo a futuro. El plan prevé jornadas reducidas de cuatro horas y una auditoría provincial para garantizar que si hay ventas, los pagos se aceleren.

Actualmente hay siete cosechadoras en producción que podrían terminarse en las próximas semanas y asi avanzar en los compromisos.

SanCor

La tradicional láctea enfrenta una crisis aún más profunda, con cuatro meses de atraso en los sueldos. Los intentos por producir leche de terceros (contratos de fasón) no superaron el 20% de su capacidad, lo que llevó al gremio a presentar más de 400 pedidos de quiebra con continuidad ante el juzgado de Rafaela . El magistrado deberá decidir si continúa la conducción actual de la cooperativa o si interviene la firma. El objetivo es seguir operando mientras reestructura sus deudas y activos

Celulosa

La papelera presentó formalmente el concurso de acreedores y hace cuatro meses que no produce. La deuda incluye dos meses completos de salarios, y recientemente se incorporó un nuevo accionista mayoritario, que prometió cancelar los haberes atrasados y reactivar la producción “en los próximos 10 días”.

La planta de Capitán Bermúdez emplea a más de 650 trabajadores, y la causa está en manos del Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo.

Algodonera Avellaneda

Con casi 400 trabajadores en Reconquista, la empresa no tiene atrasos salariales, pero opera al 20-30% de su capacidad desde hace dos meses.

Esta baja actividad podría derivar en problemas de pago en el corto plazo. El viernes está prevista una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial local con todas las partes involucradas, incluida la EPE y prestadoras de energía del norte del país, para analizar un plan de crisis a seis meses.

Verónica

En el caso de la láctea Verónica, el Ministerio de Trabajo intervino para alcanzar un acuerdo de pago de dos meses y medio de salarios adeudados. La empresa se comprometió a regularizar la situación en un plazo de tres meses y a continuar con la producción.

Báscolo Empleo industrias empresa
Noticias relacionadas
Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

Acciones para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama en Santa Fe

Cáncer de mama: Santa Fe refuerza su estrategia de prevención con actividades durante todo el mes de octubre

jueves con buen tiempo en la ciudad de santa fe y ascenso de las temperaturas

Jueves con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y ascenso de las temperaturas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario