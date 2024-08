Advierten una ralentización de los alquileres en Santa Fe: de una semana para ocuparse pasaron a más de un mes

"Se han incorporado mayor cantidad de inmuebles. Tras derogarse la Ley de Alquileres, mucha gente volvió a poner los inmuebles en alquiler, algunos habían pasado a venta, otros los habían pasado a alquileres temporales. La situación económica también hace que haya un poco más de demora. Pero siguen siendo sostenidas las consultas, no está paralizado", reportó Walter Govone, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, a UNO Santa Fe.

Por otro lado, las inmobiliarias observan un repunte en las ventas, y esperan que los créditos hipotecarios y el blanqueo de capitales se traduzcan en una mayor recuperación.

"Creemos que a fin de año se van a empezar a realizar mayor cantidad de operaciones por estos dos instrumentos, en los cuales con la compra del inmueble quedas exento del pago de impuestos. Cuando hubo blanqueos serios, se volcó mucho de ese dinero al mercado de la venta", indicó Govone.

Otro aspecto relevante alusivo a la venta es que aseguran que las propiedades se encuentra "en valores en dólares muy bajos, históricos". Para graficar esa brecha, señalan que el dólar subió entre un 30% y un 35% desde que asumió el nuevo gobierno nacional, mientras que la inflación estuvo en el orden del 80%. "Las propiedades tienen todavía esa diferencia que deberían recuperar, pero no lo hacen tan rápidamente porque no había demanda, no había posibilidades de comprar. Las propiedades lentamente están empezando a subir en dólares", señaló el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.

Contratos en la AFIP

Esta semana el gobierno nacional eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). De esta manera sólo será necesaria su registración para acceder a beneficios fiscales.

"Es una traba burocrática que se levanta, que en su momento lo había puesto el gobierno anterior, más que nada para un control. La mayoría de inmobiliarias lo estábamos informando por una necesidad, porque te exigían que si no lo informaban tenias un inconveniente legal, si no lo tenías informado no podías iniciar un evento de desalojo o juicio", explicó Govone.

Desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios consideraron que "no afecta, ni mejora ni empeora el mercado", pero sí "mejora en el sentido que no tenemos esa carga delegada del Estado".