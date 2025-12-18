Uno Santa Fe | Santa Fe | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas incorpora una nueva modalidad de pago en Rapipago sin necesidad de presentar la factura

Aguas Santafesinas (Assa) habilitó una nueva opción de pago en las bocas de cobro de Rapipago, para abonar sus facturas aun sin el comprobante correspondiente

18 de diciembre 2025 · 08:36hs
Aguas Santafesinas habilitó una nueva forma de pagos de las facturas del servicio

Aguas Santafesinas (Assa) habilitó una nueva forma para pagar en las bocas de cobro de Rapipago, que permite a los usuarios abonar sus facturas aun cuando no cuenten con el comprobante correspondiente. Para utilizar esta modalidad, los usuarios deberán concurrir a un punto de cobro de Rapipago con cualquier factura anterior.

Como utilizar el nuevo botón de pagos online

A partir del código de Red Banelco que figura en la factura, el personal del local podrá verificar en el sistema si existen comprobantes habilitados para el pago.

Assa aclara que la factura no debe estar vencida

Es importante aclarar que la factura a abonar no debe encontrarse vencida. Una vez ingresado el código, el cajero validará los datos e informará las facturas disponibles, indicando fecha de vencimiento y monto aproximado, para que el usuario confirme cuál desea abonar, de acuerdo con las opciones de pago vigentes en el local.

Concretado el pago, se recomienda conservar el comprobante para verificar que la información consignada sea correcta, incluido el monto abonado.

Esta nueva alternativa se suma a las modalidades ya vigentes en las sucursales de Santa Fe Servicios y del Nuevo Banco de Santa Fe. Asimismo, Aguas Santafesinas recuerda que se encuentra disponible la opción de adherirse a la factura digital.

Cómo adherirse a la factura digital

  • A través de WhatsApp, enviando un mensaje de texto al 341 695-0008, desde donde se accede al sistema de autoatención.
  • Ingresando a la página web www.aguassantafesinas.com.ar.

La factura digital ofrece importantes beneficios, como la reducción de costos, mayor eficiencia y rapidez en los procesos administrativos y de cobro, mayor seguridad y acceso a la información, y un aporte significativo a la sostenibilidad ambiental.

Aguas Santafesinas Assa facturas cobro Rapipago usuarios
