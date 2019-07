Las consultas en los comercios santafesinos empezaron a crecer desde ayer, después que el gobierno nacional formalizó la ampliación del programa Ahora 12, mediante la resolución 298/2019 publicada en el Boletín Oficial. Así lo afirmó Roberto Slobodianiuk, directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa por Santa Fe, a UNO Santa Fe quien además detalló que el acercamiento de clientes a los locales y algunas operaciones comenzaron a moverse desde hace unos 20 días con los anuncios en las rebajas de las tasas de interés: "Vislumbramos un panorama por lo menos esperanzador y expectante que esto mejore".

Entre los nuevos aspectos se destaca el hecho de que el programa no estará activo de jueves a domingo, sino toda la semana. Además, los comercios ya están ofreciendo 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. "Tomamos con satisfacción este anuncio que en realidad ha sido una gestión que nació de Came, más que nada en venta de artículos para el hogar, por una preocupación de baja de ventas en enero y sabíamos que no iba a ser mejor en los meses que iban a venir. Entonces nos abocamos a ese tema y tuvimos varias reuniones con la Secretaría de Comercio de la Nación. Primero logramos una rebaja de tasas del 50 al 20, más o menos, por ciento de interés. Eso ya empezó a reactivar el mercado", describió Slobodianiuk, que además es gerente de la Cámara de Comerciantes Artefactos para el hogar de Santa Fe e integrante del Centro Comercial de Santa Fe.

Con la medida, argumentó: "A partir de ahora creo que no todos los días va a haber operaciones pero sí consultas. Los comerciantes ya desde hace unas tres semanas que buscan la manera de bajar el interés que propone el gobierno, para poner por ejemplo productos en 12 cuotas sin interés. Insistimos también ante el gobierno que se amplíen los días para el Ahora 12, y de golpe porrazo vemos que ante la situación del comercio han dado un golpe de timón y apareció esta resolución".

"Se incluyó perfumería, algunos electrodomésticos que no estaban. Se ampliaron los márgenes para anteojos, motovehículos y demás. Lo vemos con satisfacción porque con el consumo en caída, cualquier herramienta que nos brinden para trabajarlo y hacer que haya movimiento en la calle es un alivio", agregó.

Sobre el primer semestre, el directivo de Came apuntó: "Han sido seis meses de caída continua, mes a mes. Este acuerdo bienvenido sea porque todo hace que tanto los comerciantes como el cliente encuentren ciertos beneficios. Uno para vender y otro para comprar algo que tenía postergado pero que por ahí no se animaba, y ahora tiene un incentivo. Le sumamos que ahora vamos tener algunas paritarias y el medio aguinaldo que se viene este mes".