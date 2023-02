Ahora arrojaron una bomba de estruendo frente a Televisión Litoral

Este domingo a la madrugada tiraron una bomba desde un automóvil. El artefacto estalló en el asfalto y no dejó heridos ni daños materiales

bomba televisión litoral.jpg

El hecho no dejó heridos ni daños materiales ya que explotó en el asfalto y el tema no pasó a mayores aunque llamó la atención por tratarse de un nuevo episodio violento contra el edificio donde funcionan El Tres, Radio 2, FM Vida, FM Plus y Rosario3.