"Ajuste" y "oportunidad perdida": los argumentos de los concejales que rechazaron la reforma previsional

El Concejo Municipal aprobó este jueves la reforma previsional propuesta por el Ejecutivo, aunque no contó con el acompañamiento del bloque justicialista —integrado por los concejales Violeta Quiroz y Jorge Fernández—, del concejal Ignacio Laurenti (Partido Vida y Familia) y de Saúl Perman , quienes expusieron en el recinto los motivos de su voto negativo.

Violeta Quiroz sostuvo que “ cuando hablamos de jubilaciones, cuando hablamos de pensiones, estamos tocando el contrato básico que la municipalidad tiene con sus trabajadores y trabajadoras ”.

Señaló que lo presentado “no es una reforma equilibrada del sistema previsional”, sino “un ajuste” que “se disfraza de estudio actuarial” y que “se apoya en números pero termina en el mismo lugar: más esfuerzo para los mismos de siempre”.

“Un recorte sobre el salario presente para tapar errores del pasado”

La concejala cuestionó el incremento del aporte personal “del 13 al 16” por ciento, al considerar que “no es un detalle sino una decisión política”, y afirmó que esto implica “un recorte sobre el salario presente para tapar errores del pasado”.

También objetó los cambios en la jubilación por invalidez al indicar que la reforma “introduce la sospecha de la patología previa” y que podría derivar en que “un compañero que se enferma quede en tierra de nadie”.

Por su parte, Jorge Fernández explicó que el bloque justicialista tampoco acompañó el proyecto y recordó que “no firmamos el informe actuarial”. Indicó que están de acuerdo con revisar el sistema jubilatorio, pero planteó que “hemos perdido una oportunidad de ser mucho más imaginativos” para que “el costo de la reforma no lo paguen los trabajadores, las pensionadas y pensionados y quienes accederán al beneficio en el futuro”.

“Son restricciones bastante importantes"

Fernández afirmó que, al analizar el texto, “no se amplía la base de derechos sino que se restringen” y consideró que los requisitos para acceder a jubilaciones y pensiones “son restricciones bastante importantes respecto de la ordenanza anterior”.

También señaló que “no fue un proceso deliberativo” y citó artículos de la Constitución provincial que exigen instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. “Tienen que tomar decisiones invocando y convocando y preguntando a la ciudadanía qué opinan sobre las cosas que están haciendo”, sostuvo.

En tanto, Ignacio Laurenti (Partido Vida y Familia) anunció su voto negativo al considerar que el proyecto “es abusivo y perjudicial para el trabajador”. Si bien reconoció la necesidad de modernizar normas, afirmó que la iniciativa “toca derechos sensibles” y “vulnera a quienes más necesitan de la protección del Estado”.

Laurenti expresó que la reforma vuelve el sistema “más progresivo, más discrecional y menos humano”, y centró sus objeciones en los criterios vinculados a la incapacidad. Señaló que vincular el haber a los años de servicio “no solo es injusto sino inconstitucional” y “contradice la lógica de la seguridad social”.

También cuestionó los cambios en pensiones, a los que calificó como “regresivos”, afirmando que “castigan mayoritariamente a mujeres, adultos mayores y personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Además, rechazó que el Ejecutivo pueda elevar por delegación la edad jubilatoria.