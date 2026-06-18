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Otra vez, la mortal Ruta 11: un auto terminó incrustado debajo de un camión y murieron dos personas

El siniestro fatal ocurrió este jueves por la tarde a la altura de Berna, en el departamento General Obligado. Las víctimas viajaban en el automóvil y fallecieron en el lugar.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de junio 2026 · 19:05hs
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Otra vez, la mortal Ruta 11: un auto terminó incrustado debajo de un camión y murieron dos personas

Dos hombres murieron este jueves por la tarde como consecuencia de un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en el norte de la provincia de Santa Fe.

El siniestro se produjo después de las 14, a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de la localidad de Berna, departamento General Obligado. Por causas que son materia de investigación policial y judicial, un automóvil de color rojo y un camión Mercedes-Benz que circulaban en sentido sur-norte colisionaron violentamente.

Producto del impacto, el vehículo de menor porte terminó incrustado debajo del transporte de cargas.

Dos víctimas fatales

Como consecuencia de la magnitud del choque, los ocupantes del automóvil fueron despedidos del habitáculo.

Cuando arribaron los primeros equipos de emergencia, ambos hombres se encontraban tendidos sobre la calzada y ya no presentaban signos vitales. Los médicos que intervinieron en el lugar confirmaron los fallecimientos, mientras el sector quedó preservado para permitir el desarrollo de las actuaciones judiciales y periciales.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no fue oficialmente informada.

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Importante operativo

El aviso sobre el siniestro generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y asistencia.

En el lugar trabajaron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Unidad Regional IX de la Policía de Santa Fe, además de bomberos y especialistas en criminalística.

También participaron agentes de la Comisaría de Berna, personal policial de Malabrigo, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos Voluntarios de Malabrigo, Bomberos Zapadores de Vera, Seguridad Vial y la Guardia Provincial.

Los especialistas del Área Científica de la PDI realizaron relevamientos fotográficos, planimétricos y peritajes accidentológicos para reconstruir la mecánica del hecho.

Corte total y desvíos

Debido a la complejidad del operativo y a la remoción de los vehículos involucrados, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta Nacional 11 en ese tramo.

Como medida preventiva, el tránsito que circulaba desde Vera hacia el norte fue desviado por la Ruta Provincial 36S hasta su conexión con la Ruta Provincial 1.

Peritajes criminalísticos

La Jefatura de la Unidad Regional IX General Obligado informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación que interviene en el caso.

El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes accidentológicos y todas las medidas necesarias para determinar cómo ocurrió el choque y establecer eventuales responsabilidades.

Los trabajos periciales quedaron a cargo de especialistas del Área Científica de la Policía de Investigaciones.

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