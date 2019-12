Alerta por tormentas fuertes que abarcan a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes que abarca el centro y norte de la provincia de Santa Fe, centro y este de Chaco, Corrientes, y centro y norte de Entre Ríos.

Según el informe del organismo, "se prevé que la zona de cobertura continúe siendo afectada por tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las condiciones irán mejorando durante el día de hoy. Se determina el cese de alerta para, Formosa, oeste de Chaco, noreste de Salta y norte de Santiago del Estero".

Recomendaciones

Ante esta situación, cuadrillas municipales están realizando tareas de limpieza en desagües y bocas de tormenta.

El Municipio recuerda a la población una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.

Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; tratar de no desplazarse mientras dure la tormenta, salvo por extrema necesidad o en caso de urgencia; eludir los postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.