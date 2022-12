Alertan que las estafas virtuales aumentaron de "forma exponencial" en Santa Fe

El cuento del tío se da en mensajes o redes sociales y la Defensoría del Pueblo asegura que no son solo los adultos mayores los que caen en estafas virtuales

No descartan más detenidos en la causa por estafas con concesionarias y se suman víctimas: ya son 50

Martínez, resaltó: "Ya no es tanto el adulto mayor que a lo mejor antes era más típico el cuento del tío, que lo llamaban por teléfono, sino que son los que están con dos o tres teléfonos a la vez, con una computadora y a lo mejor no nos tomamos dos segundos para cargar un dato antes de leer, la URL donde estamos cargando información o los datos que estamos descargando".

estafa virtuales defensoría del pueblo recomendaciones.jpg

Advirtió que ninguna entidad financiera, plataforma de streaming ni ente del Estado va a pedir datos personales y sobre todo credenciales de acceso por medio de un correo electrónico, un mensaje de texto o un WhatsApp. Afirmó: "La actualización de usuario y contraseña o de forma de pago siempre se hace dentro de la plataforma, no a través de un enlace que llega por mail".

En cuanto a las plataformas de compra recomendó siempre hacer todo el circuito dentro de ese sistema para tener la garantía. "Vemos el producto que nos interesa, lo contactamos al vendedor, elegimos la forma de pago, el envío, la garantía, si estamos de acuerdo, hacemos el pago dentro de la plataforma y después cuando recibimos el producto damos la conformidad o no a lo que las plataformas responden ¿Cuál es el problema? Cuando nos dicen «si me hacés una transferencia a una cuenta personal te hago equis porcentaje de descuento extra para evitar las comisiones de la plataforma». Entonces ahí salimos de ese circuito de compra seguro y no responden porque terminamos realizando la transacción bancaria por fuera de ese sistema", explicó la analista.

estafa virtuales defensoría del pueblo recomendaciones (1).jpg

La experta destacó que la Defensoría del Pueblo sacó una resolución con diferentes recomendaciones para el banco debido a que la mayoría de las estafas se daban por fuera del horario de atención telefónica de estas entidades.

Por otro lado, expuso que nadie lee las condiciones de uso cuando se descarga una aplicación y lo mismo sucede en las redes sociales. Además, es otro ámbito donde se desarrollan las estafas, como cuando una empresa se comunica con un posible cliente con una gran oferta.

"Las modalidades se mantienen, lo que se modifica es el tema al cual hace referencia la estafa, fueron las figuritas, bonos de Ansés, ahora la cerveza, las vacunas. Siempre va relacionado a lo que es una faltante o una necesidad que tengamos en ese momento", cerró.

Escuchá la entrevista completa acá: