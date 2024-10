Allanaron en el sur de Santa Fe al representante de una firma señalada por montar una estafa piramidal

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que hay dos presentaciones legales en torno de la operatoria de Peak Team Capital. Una corresponde al concejal casildense Mauricio Maroevich. La otra es del ex intendente y actual funcionario del Ejecutivo local, Mauricio Plancich, en calidad de abogado particular.

Vale aclarar, sin embargo, que aún no se registraron denuncias de particulares ante la Fiscalía.

En diálogo con Punto Medio (Radio 2), Plancich dijo que en su estudio recibió a quince personas “preocupadas” por su inversión de riesgo, a partir de la explosión de la burbuja registrada en San Pedro.

Peak Team Capital, dijo, realizó el mes pasado un encuentro para promocionar su app en un club de Casilda, donde endulzó a potenciales inversores con un sorteo de electrodomésticos.

Casilda y una app de especulación financiera

En Casilda se calculan unos 900 usuarios que se volcaron a la app de especulación financiera. “Empecé a escuchar historias, como la de un hombre que ganó un juicio laboral e invirtió la plata allí, otro que sacó un crédito. Otra que vendió un auto. Algunos dicen que da una rentabilidad de 80 mil pesos diarios. E incluso una persona renunció a su trabajo”, dijo el letrado.

Lo cierto es que algunas personas efectivamente ganaron utilidades en un comienzo. “Incluso otorgan bonos a los que traen más gente al sistema”, dijo Plancich.

Pero la estafa del esquema de Ponzi no es ninguna novedad. “Es una burbuja –alertó– que en un momento se pincha, porque no cierra por ningún lado. Las entidades serias no pueden garantizar semejante rentabilidad y muchos menos una aplicación de estas, que no sabemos en qué se apoya; está todo en el aire. No hay garantía de nada, nadie que se haga responsable”.

A diferencia de la tristemente célebre firma Generación Zoe, que tenía dos locales en Casilda y un perfil de “grandes inversores” y de alto poder adquisitivo, Peak Team Capital parece haber calado hondo entre la clase trabajadora casildense: “Apuntan a franja laburante de entre 25 y 35 años. Hay una empresa donde gran cantidad de empleados se fueron contagiando”, señaló el abogado.

Sobre la ausencia de denuncias contra la aplicación, Plancich dijo que “la gente no llegó a Fiscalía porque todavía tiene cierta esperanza de cobrar”.