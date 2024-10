Como en San Pedro: denuncian en una localidad santafesina una estafa piramidal en la que cayeron mil personas

"Nos presentamos en Fiscalía para poner en conocimiento estos hechos, y a raíz de la trascendencia mediática de esta denuncia empezaron a llegar más testimonios que nos decían como operaba esta organización. A través de los portales de las redes sociales de las empresas se cuentan los casos exitosos y esto hace que haya más incorporación de gente", explicó Mauricio Maroevich, concejal de Casilda, quien denunció el hecho ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Mismo modus operandi que en San Pedro

Este martes por la noche hubo un comunicado de la entidad de que por diez días no se podrían realizar retiros, una situación calcada de lo que ocurre en San Pedro.

"Es clásico porque las utilidades que se pagan no se pagan con los rendimientos, sino con los nuevos ingresos y, cuando se cortan, se cae la pirámide. Podríamos estar asistiendo a eso. Se argumenta que se está 'haciendo una auditoría interna para hacer una oferta pública y cotizar en bolsa'", reportó el concejal por LT10.

El edil explicó que la denuncia se radicó también ante la CNV debido a que la persona que se encuentra al frente de la presunta estafa admitió en notas a medios locales que opera sin la autorización de este organismo, lo cual es un delito tipificado en el Código Penal.

Cabe recalcar que el concejal dio cuenta de la existencia de perfiles en redes sociales de la misma entidad pero en otros lugares del país, así como una cuenta a nivel nacional, por lo que podría tratarse de una red que opera a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

"Hay gente que por vergüenza no denuncia, y gente que ha invertido dinero que no puede justificar. Y está también el caso de gente que no se anima a denunciar por miedo, ya que han pedido copias de documentación y datos biométricos, y no se sabe que se va a hacer con esa base de datos", reportó.

Maroevich contó casos de personas que dejaron su trabajo habitual por los altos rendimientos de las inversiones, así como otras que pidieron préstamos millonarios para invertir.

"Se rompieron relaciones de amistad y familias por esto", lamentó el edil.