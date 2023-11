Así lo expresó en diálogo con UNO el referente de la organización Ricardo Mascheroni, quien aseguró que esta semana a los almacenes y kioscos de la ciudad "a grandes rasgos han llegado aumentos por encima del 20%".

kiosco compra aumento.jpg Aumento productos de kisocos y almacenes en Santa Fe José Busiemi/ UNO Santa Fe

A su vez, aseguró que "lo que fueron grandes aumentos de más del 30% y hasta 40 o 50% se dieron en CABA y provincia de Buenos Aires. Acá en lo primero que llegaron los aumentos fueron en los mayoristas y distribuidoras y en los comercios de cercanías aún no llegaron estos valores porque hasta que no va al mayorista ese aumento por lo general no lo recibimos. La cámara de mayoristas a nivel local informaron que había aumentos por encima del 25%, pero estos aún no llegaron a los kioscos".

Sobre los aumentos que si llegaron en las listas de precios emitidas por las distribuidoras para los comercios de cercanía, los mismos aseguraron que están "por encima de lo que venían siendo los aumentos tradicionales del 10, 12 o 15%". Profundizando en esto, Mascheroni indicó: "Después de las elecciones, los aumentos que llegaron estuvieron por encima del 20%. No son los números que hay en Buenos Aires pero en un primer momento recibir aumentos por encima del 20% es preocupante. Esto obedece a muchos factores".

Un denominador común entre los almacenes santafesinos fue la sugerencia de algunas empresas alimenticias sobre que aquellos productos que sufrirán un aumento en el corto plazo pero aún reste definirse un porcentaje definido no se vendan al cliente por falta de precio de góndola como también de reposición.

Embed SANTA FE | En diez meses, los precios de los alimentos crecieron en Santa Fe casi un 133% y superan la inflación general https://t.co/R0GNwFXDQ1 — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 18, 2023

En su momento se habían anunciado aumentos en el precio de los cigarrillos de las tabacaleras internacionales y posterior a las elecciones se sumaron las tabacaleras nacionales con incrementos por encima de lo normal. "Una de las empresas grandes de alimentos ya advirtió de que llegarán aumentos de más del 20%, habrá que esperar todo lo que es bebida pero supongo que también habrá un aumento importante por la temporada alta, eso pasa siempre", aseguró Mascheroni.

"Creo que el resultado de las elecciones influye porque desde el sector industrial, sobre todo desde el sector alimenticio, va a tratar de cubrirse lo más posible en caso de que haya algún problema con la economía", concluyó el representante de la Cámara de Almaceneros y Kiosqueros de Santa Fe.