Uno Santa Fe | Santa Fe | choque

Demoras en el tránsito por un choque entre un auto y un camión en Alem y Calchines

Un choque de alcance entre un auto y un camión provocó reducción de calzada y demoras en el tránsito en la zona de Alem y Calchines, en la ciudad de Santa Fe. Un hombre y sus dos hijos viajaban en el vehículo de menor porte. No hubo heridos de gravedad.

19 de agosto 2026 · 07:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Choque de alcance entre un camión y un auto sobre avenida Alem

UNO Santa Fe

Choque de alcance entre un camión y un auto sobre avenida Alem

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles en la intersección de Alem y Calchines, en la ciudad de Santa Fe, y generó reducción de calzada y demoras en el tránsito.

El siniestro ocurrió a la altura del segundo semáforo desde la bajada que ingresa desde la zona de la Costa hacia el área céntrica de Santa Fe.

Según las primeras informaciones, se produjo un choque de alcance entre un auto y un camión. Por causas que son materia de investigación, el vehículo de mayor porte impactó contra la parte trasera del automóvil, en el que se trasladaban un hombre y sus dos hijos.

Tras el impacto, personal policial y del servicio de emergencias 107 trabajó en el lugar para asistir a las personas involucradas y ordenar la circulación. A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad.

Tránsito con demoras en Alem y Calchines

Como consecuencia del siniestro, se produjo una reducción de calzada en uno de los sectores de circulación hacia el centro de la ciudad, por lo que se registraron demoras en el tránsito.

Se recomienda a los conductores que circulen con precaución por Alem y Calchines, respeten las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y, de ser posible, opten por vías alternativas hasta que se normalice la circulación.

choque auto camión tránsito
Noticias relacionadas
murio un motociclista tras chocar contra un camion en la ruta nacional 34, a la altura de luis palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Hospital de niños Orlando Alassia.

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Alquileres comerciales en Santa Fe: advierten que ya representan hasta el 20% de las ventas

Alquileres comerciales en Santa Fe: advierten que ya representan hasta el 20% de las ventas

Régimen penal juvenil: a poco más de dos semanas para su aplicación, Santa Fe ultima los detalles operativos

Nuevo régimen penal juvenil: a poco más de dos semanas para su aplicación, Santa Fe ultima los detalles operativos

Lo último

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Último Momento
Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Ovación
Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"