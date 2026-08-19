Demoras en el tránsito por un choque entre un auto y un camión en Alem y Calchines

Un choque de alcance entre un auto y un camión provocó reducción de calzada y demoras en el tránsito en la zona de Alem y Calchines, en la ciudad de Santa Fe. Un hombre y sus dos hijos viajaban en el vehículo de menor porte. No hubo heridos de gravedad.

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles en la intersección de Alem y Calchines , en la ciudad de Santa Fe , y generó reducción de calzada y demoras en el tránsito .

El siniestro ocurrió a la altura del segundo semáforo desde la bajada que ingresa desde la zona de la Costa hacia el área céntrica de Santa Fe .

Según las primeras informaciones, se produjo un choque de alcance entre un auto y un camión. Por causas que son materia de investigación, el vehículo de mayor porte impactó contra la parte trasera del automóvil, en el que se trasladaban un hombre y sus dos hijos.

Tras el impacto, personal policial y del servicio de emergencias 107 trabajó en el lugar para asistir a las personas involucradas y ordenar la circulación. A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad.

Tránsito con demoras en Alem y Calchines

Como consecuencia del siniestro, se produjo una reducción de calzada en uno de los sectores de circulación hacia el centro de la ciudad, por lo que se registraron demoras en el tránsito.

Se recomienda a los conductores que circulen con precaución por Alem y Calchines, respeten las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y, de ser posible, opten por vías alternativas hasta que se normalice la circulación.