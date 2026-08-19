El tiempo en Santa Fe: jornada fresca y con lloviznas, pero anticipan una mejora desde el jueves La jornada comenzó con cielo cubierto, llovizna y 9,5° en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico de la FICH-UNL anticipa lluvias débiles durante la primera parte del jueves y una mejora progresiva hacia el fin de semana 19 de agosto 2026 · 07:38hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con llovizna y una temperatura de 9.5º con una térmica de 9.2° a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 13°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la configuración de las masas de aire en la región, se observa un debilitamiento en dicho comportamientos e inclusive el eje principal del sistema frontal frío presenta una deriva hacia el este, retirándose su núcleo más activo hacia el océano Atlántico. Esta situación genera que la jornada se presente con nubosidad variable, la cual debería mantenerse hasta por lo menos promediando la jornada de mañana, con posibilidad de algunas lluvias débiles o lloviznas durante la primera parte del jueves y luego tender a despejarse. Respecto de las temperaturas, no se esperan cambios significativos durante la jornada de hoy, no obstante a partir de mañana, se debería observar un aumento en la amplitud térmica, lo que permitiría tener jornadas más agradables.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias débiles o lloviznas durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados, con algunas ráfagas algo más intensas del sector sur/suroeste, rotando al oeste/suroeste.

En tanto el viernes se espera cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 8º y máxima 16º. Vientos moderados del sector sur/suroeste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad. Por último, se espera un sábado con cielo despejado, nubosidad variable hacia la tarde y la noche con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 6º y poco cambio de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional