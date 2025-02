Alquileres temporarios en Santa Fe: irregularidades, una ordenanza que no se aplica y una "competencia desleal"

En la actualidad, no hay departamentos incorporados en el registro que posee la ciudad, de los casi 500 disponibles en las plataformas para alquilar. Apuntaron a la reformulación de la actual ordenanza.

Los alquileres temporarios de departamentos son una alternativa que se encuentra en auge en la ciudad de Santa Fe, con numerosos locatarios que deciden poner a disposición sus inmuebles bajo dicha modalidad en diferentes plataformas, vía inmobiliarias o de manera particular. Lo cierto es que la dinámica y modalidad de alquiler se convierte en "una competencia desleal" para todo el sector hotelero de la ciudad.

"Apuntamos a que haya igualdad de condiciones en el servicio, entre la oferta tradicional y los nuevos formatos virtuales. Esto genera un círculo virtuoso, amplía la oferta disponible y posiciona a Santa Fe como un destino turístico. Por eso es importante que la Municipalidad releve los alquileres temporarios que hoy existen y promueva su inscripción en el Registro, para cumplir con lo que regula la normativa”, señaló la concejala Laura Mondino, autora de la vigente ordenanza.

Pero la realidad indica otro panorama. En la ciudad de Santa Fe hay unos 480 departamentos disponibles en las plataformas y entre un 80 y 90 por ciento pertenecen a Airbnb. Durante el 2024, se ocuparon efectivamente unas 320 propiedades, pero dichos inmuebles no están incorporados en el registro que se exige en la capital provincial.

atardecer drone UNO agosto 2023.jpg En 2019, la ciudad de Santa Fe contaba con unos 100 alojamientos para alquileres temporarios. Ya en 2023 el número ascendía a 340 y hoy es de casi 500 propiedades disponibles.

La mirada desde el área de Turismo de Santa Fe

El subsecretario de Turismo de la ciudad de Santa Fe, Javier Dellamónica, se refirió a la situación y fue contundente: “La realidad indica que hoy no hay departamentos incorporados en el registro. Hay que reformular la estructura de la ordenanza porque genera un ejercicio de policía o de contralor que hoy desde la Subsecretaría de Turismo local no se puede aplicar; no tenemos las capacidades de recurso humano para llevar adelante. Es un tema que tenemos que trabajar seriamente”.

Según el funcionario, "Santa Fe ya está sentada en la mesa con los otros actores involucrados en la problemática, como la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), que maneja una plataforma que identifica este tipo de alojamientos. Esto no es rechazar, expulsar, sino simplemente ver cómo podemos unirlo y trabajar juntos. Que entiendan que ese departamento que ingresa a un circuito regular nos incorpora más plazas hoteleras para la ciudad”.

Dellamónica reconoció que la existencia de estos departamentos en alquiler temporario “generan una competencia desleal para con el hotelero, quien hoy brinda un servicio básico y a la par tiene un departamento con el mismo valor que le juega deslealmente”. "Hoy tenemos certeza que el impacto que genera en cierta categoría hotelera de la ciudad es muy directo, y esto es a lo que tenemos que apuntar para que los hoteles no cierren", afirmó.

Finalmente, el referente de Turismo en la ciudad consideró prioritario “ver cómo captamos esos alquileres temporarios para que sean parte de un registro, se ordenen, los promocionemos, pero siempre teniendo en claro cuáles son las reglas para operar en el sistema de alojamientos de la ciudad”.

Alquileres temporarios: en un año crecieron más del 40% en la ciudad

La metodología de alquiler y turismo cambió. Mientras antes para alojarse en determinadas ciudades alguien reservaba habitaciones de hotel, hoy los turistas tienen más opciones disponibles: casas, departamentos, cuartos. Tan así es que en la ciudad de Santa Fe los alquileres temporarios crecieron un 41% y un 23.8% en Rosario.

En la provincia de Santa Fe, como en el resto del mundo, crecen las propiedades que son alquiladas de manera temporaria -es decir, por mes, quincena, semana, fin de semana o noche- y a través de plataformas online como Airbnb, Booking o Market Place.

Los datos surgen de un relevamiento del departamento de actividades informales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina (Fehgra). En la ciudad de Santa Fe, de 2023 a 2024 ascendió un 41% la cantidad de propiedades disponibles en internet y actualmente cuenta con unas 480 propiedades disponibles en las plataformas. Por su parte, en la ciudad de Rosario, de las 1.870 propiedades que aparecen en las plataformas, unas 1.500 están realmente disponibles.

En la ciudad de Santa Fe, hay unos 480 departamentos disponibles en las plataformas y entre un 80 y 90% pertenecen a Airbnb. Durante el 2024, se ocuparon efectivamente unas 320 propiedades. “Hay un alto porcentaje de ocupación”, indicó Rodrigo Gayá, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica en Santa Fe.

En la capital, el turismo es más “estudiantil” y “de sanatorios”, es decir, que hay mucha gente de los pueblos y ciudades del norte de la provincia y sus alrededores que viajan a atenderse y ocupan alojamientos. Por sus características, estos turistas ocupan la zona cercana a la Universidad Nacional del Litoral o el centro donde se ubican los sanatorios.

En 2019, la ciudad contaba con unos 100 alojamientos de alquiler temporario. Ya en 2023 el número ascendía a 340 y hoy es de casi 500 propiedades disponibles.

Tanto en Santa Fe como en Rosario, los alojamientos de este tipo son en su mayoría departamentos de un dormitorio o monoambientes. En ambas urbes no se registran desarrollos de edificios o propiedades que se hagan con el fin de ser alojamientos de alquileres temporarios.